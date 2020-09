08.09.2020

ZVSHK launcht neues Online-Tool

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) und seine 17 Landes- und Fachverbände haben das gemeinsam entwickelte SHK-Service- und Wartungstool für Endverbraucher scharf geschaltet.

Die herstellerneutrale und unabhängige Produktlösung zur Anfragen- und Auftragsgenerierung über das Internet steht ab sofort für die Onlinenutzung bereit. Nach einem Jahr technischer Entwicklung und interner Bewerbung wird die verbandsintern erarbeitete digitale Lösung für eine zentrale Erfassung von Service- und Wartungsanfragen in einem ersten Schritt in die Verbraucher-Webseite des ZVSHK www.wasserwaermeluft.de/heizungswartung eingebunden.

Ausbau des Online-Tools bereits in Planung

„Wir starten unser neues Projekt mit rund 1.800 registrierten Fachbetrieben. Nach einer kurzen Etablierungsphase, in der ausschließlich Wartungsanfragen erfasst werden, werden wir auch andere Leistungen wie die Badsanierung oder Heizungsmodernisierung digital vermitteln können“, erläutert Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des ZVSHK. Registrierte Betriebe erhalten qualifizierte Kundenanfragen auf direktem Weg per E-Mail. Das Exklusiv-Angebot der Verbandsorganisation ist für die Innungsbetriebe kostenlos.

Die Verbraucher-Webseite des ZVSHK bietet mit über 1 Mio. Besucher pro Jahr die Grundlage für die bundesweite Kundenansprache. „Wir haben das Tool aber so programmieren lassen, dass es jeder unserer Landesverbände, jede Innung und sogar jeder registrierte Betrieb problemlos in die eigenen Internetpräsenzen einbauen kann“, erläutert Helmut Bramann. Bis zum Jahresende wird die Verbandsorganisation intern noch einmal kräftig die Werbetrommel schlagen, um die Anzahl der registrierten Betriebe weiter zu steigern.

Wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung

In zehn Schritten kann der potentielle Kunde seine Anfrage online spezifizieren. Der teilnehmende Innungsbetrieb erhält somit eine qualifizierte, digitale Anfrage und kann diese reibungslos in seinen betrieblichen Prozess integrieren. „Alles spricht von Digitalisierung. Wir haben als Organisation entschlossen gehandelt und einen großen Schritt in Richtung digitale Auftragsgewinnung und Auftragssicherung gemacht“, urteilt Michael Hilpert, der Präsident des ZVSHK zum Onlinegang des Service- und Wartungs-Tools. „Unsere Kunden sind es gewohnt, Leistungen im Internet zu bestellen oder anzufragen. Heute ist es vollkommen normal, seinen Urlaub im Internet zu buchen, ähnlich verhält es sich bei Lieferservices. Auch Leistungen im SHK Umfeld werden immer häufiger online angefragt.“

Die Verbandsorganisation biete Markt und Branche jetzt eine neutrale und reichweitenstarke Lösung für die Erfassung und Verwaltung von Kundenanfragen. „Mit der Freischaltung für Endkunden ist ein erster Meilenstein erreicht. Wir werden in der Arbeit aber nicht nachlassen und für die Innungsbetriebe der Organisation an der kontinuierlichen Verbesserung und dem Ausbau der Serviceleistungen arbeiten“, verspricht Michael Hilpert.

www.zvshk.de