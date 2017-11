22.11.2017

ZVSHK: Open-Datapool ist online

Die Webseite www.open-datapool.de bietet den organisierten SHK-Betrieben ab sofort qualitätsgeprüfte Herstellerdaten zur Übernahme in die eigene Software.

Herstellerdaten für die Handwerkersoftware: Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) bündelt erstmalig zwei- und dreistufige qualitätsgeprüfte Herstellerdaten unter www.open-datapool.de. - © ZVSHK

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) gab hierfür auf seiner Mitgliederversammlung in Bonn am 21. und 22. November 2017 den offiziellen Startschuss. Auf dem ZVSHK-Datenportal zur Bereitstellung von Herstellerdaten werden erstmalig auf einer Plattform zwei- wie dreistufige Produktdaten für die Implementierung in die elektronische Auftragsverarbeitung zur Verfügung gestellt.

Der technische Aufbau des Datenportals startete im Frühjahr 2017. Bis heute sind – bei wachsender Tendenz – rund 100 Lieferanten – davon neben Toto 14 zweistufige Hersteller als Premiumpartner – in dem neuen Datenservice mit Badplandaten und VDI 3805-Daten abgebildet. Damit ist laut ZVSHK Open-Datapool mit über 100 Datensätzen schon heute einer der größten Anbieter von Badplandaten. Neben den Artikelstammdaten und Badplandaten werden zukünftig auch weitere Datenarten wie Ausschreibungsdaten, Bilder, Montage- und Pflegeanleitungen sowie Maßzeichnungen verfügbar sein.

Hoher Nutzwert und exklusiver Service

„Die Bereitstellung von prozessrelevanten Produktinformationen ist von hohem Nutzwert für unsere Betriebe. Es ist ein exklusiver Service, der es unseren Mitgliedern im Handumdrehen ermöglicht, komfortable und vor allem zeitsparende Produktrecherche zu betreiben. „Für unser Handwerk ist das eine neue Dimension der Datenqualität!“, erklärt ZVSHK-Präsident Friedrich Budde.

Das Portal wird neben den spezifischen SHK-Produkten auch Hersteller aus anderen Bauhandwerken, wie Elektro und Fliesen aufnehmen. Damit soll die Kundennachfrage nach „Leistungskompetenz aus einer Hand“ abgebildet werden.

Mit Hilfe der Internet-Zugangsdaten der SHK-Verbandsorganisation kann sich jeder Innungsbetrieb über die Webseite anmelden. Nicht organisierte Betriebe können sich zur Nutzung eines eingeschränkten Zuganges registrieren. Im Anschluss können die gewünschten Herstellerdaten im Portal recherchiert, ausgewählt, eingesehen und herunterladen werden. „Das Datenportal soll unsere Innungsbetriebe auch auf das immer bedeutsamer werdende Thema ‚Building Information Modeling – BIM‘ vorbereiten“, betont Budde.

Über Anwendung und Nutzen von Open-Datapool informiert ein eigener Flyer, den der ZVSHK auf seiner Webseite www.zvshk.de zum Download anbietet.

www.open-datapool.de

www.zvshk.de