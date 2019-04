12.04.2019

ZVSHK und EFA bauen Zusammenarbeit aus

Beide Verbände schmieden strategische Allianz für Feuerstätte und Schornstein.

Eine starke Allianz für die saubere Feuerstätte (von links): Friedrich Allendorff, Mitglied des Vorstands EFA, Andreas Müller, Geschäftsführer Technik ZVSHK und Dr. Johannes R. Gerstner, Geschäftsführer... - © EFA

Der Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK) und die Europäische Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft (EFA) arbeiten in Zukunft enger zusammen, das haben sie am Donnerstag, den 14. März 2019, auf der Branchenmesse ISH in Frankfurt bekanntgegeben.

„Nur gemeinsam können wir den aktuellen Herausforderungen begegnen und positive Perspektiven für die Gesellschaft sowie die Branche schaffen“, sagte Andreas Müller, Geschäftsführer Technik des ZVSHK. Beide Verbände werden in Zukunft besonders im politischen Bereich kooperieren, um der Branche um Ofen und Schornstein eine Stimme zu verleihen.

„Es geht darum, gemeinsame Positionen und reelle Gesprächsangebote für alle Seiten zu entwickeln, damit die nachhaltige Wärme aus Biomasse weiter eine sinnvolle Alternative bleibt“, sagte Dr. Johannes R. Gerstner, Geschäftsführer des Branchenverbandes EFA.

Erster gemeinsamer Workshop im Juni

Als erstes gemeinsames Projekt veranstalten beide Verbände einen Workshop zum Thema Feinstaub aus Ofen und Schornstein, der vom 24.–25. Juni beim Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung stattfinden wird.

Tim Froitzheim vom ZVSHK, Mitorganisator des Workshops, sieht in der Kooperation eine sinnvolle Ergänzung: „Der ZVSHK als großer Verband hat seine Stärken, ebenso wie die EFA als spezialisierter Fachverband. Gemeinsam können wir viel zur Stärkung der Branche beitragen.“ Beide Verbände verstehen diese Kooperation als Beginn einer fruchtbaren Zusammenarbeit, die sich durchaus nicht als geschlossener Kreis begreift. „Wir sind offen für weitere Organisationen und Verbände, die sich an unserer Allianz für die saubere Einzelfeuerstätte beteiligen wollen“, sagt Friedrich Allendorff, Vorstandsmitglied der EFA.

www.zvshk.de

www.efa-europe.com