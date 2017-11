09.11.2017

ZVSHK: Unterstützung mit neuen Formularmustern

Am 1. Januar 2018 tritt das Gesetz zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung und zur Reform des Bauvertragsrechts in Kraft, was auch Auswirkungen auf zahlreiche vom SHK-Fachhandwerk genutzte Formulare und Vertragsmuster hat.

Exklusiv für Mitglieder der SHK-Organisation bietet die Internetplattform unter www.zvshk-formularmuster.de Zugriff auf über 180 praxisnahe Arbeitsvorlagen für das SHK-Handwerk, die sich sowohl aus technischen... - © Webseite Screenshot www.zvshk-formularmuster.de

Der ZVSHK bietet den organisierten SHK-Betrieben schon seit Jahren eine Formularmustermappe an, welche umfassende rechtliche, technische wie auch kaufmännische Formulare- und Vertragsmuster enthält. Seit Anfang 2017 ist die Formularmustermappe auch online unter www.zvshk-formularmuster.de abrufbar.

Der ZVSHK hat jetzt die von der Gesetzesreform betroffenen Vertragsmuster und Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) entsprechend aktualisiert. Sie werden rechtzeitig www.zvshk-formularmuster.de zur Verfügung stehen – als direkt am Bildschirm ausfüllbare Vorlagen.