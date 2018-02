26.02.2018

Daikin übernimmt Tewis Smart System S.L.

Daikin Europe übernimmt das spanische Unternehmen Tewis Smart Systems S.L.. Die Daikin-Tochtergesellschaft Zanotti S.p.A. Verpflichtet sich per Vertrag zum Kauf aller Firmenanteile des Unternehmens, das sich auf die Planung von standardisierten und kundenspezifische Kältelösungen spezialisiert hat.

DIe Mitglierder von DAIKIN Europe bei der Unterzeichnungs des Kaufvertrags: (l. nach r., Personen 5 bis 8): Niko Baekelandt (Department Manager Refrigeration SBU), Greet Timmerman (Projektmanager, Strategic... - © Daikin Europe

Durch seine Tochtergesellschaft Zanotti S.p.A. schloss Daikin Europe N.V. am 7. Februar 2018 einen Vertrag zur Übernahme von Tewis Smart Systems S.L. (Tewis) ab. Tewis ist eines der führenden Unternehmen Spaniens für standardisierte und kundenspezifische Kältelösungen. Zanotti S.p.A. verpflichtete sich per Vertrag zum Kauf aller Firmenanteile.

Tewis Smart Systems S.L.

Tewis ist ein führendes Unternehmen im Bereich Planung und technische Umsetzung von Kälteanlagen. Neben seiner Expertise in kundenspezifischen Steuerungs- und Regelungssystemen (inklusive Monitoring), bietet Tewis umfassende Gesamtlösungen für Klima- und Kälteanwendungen. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich der Hersteller speziell auf die Entwicklung von CO 2 -Kälteanlagen und etablierte langfristige Beziehungen zu den wichtigsten spanischen und portugiesischen Lebensmitteleinzelhändlern. Das Leitbild und die Geschäftsphilosophie von Tewis sind auf hohe Zuverlässigkeit und auf die Realisierung bedeutender Energieeinsparungen für den Kundenstamm des Unternehmens ausgerichtet.

Erfahrung und Know-how

Das Tewis-Team vereint Erfahrung und Know-how im Bereich Konstruktion, Kältetechnik, Monitoring und Programmierung elektronischer Steuerungs- und Regelungssysteme. Diese breite Wissensbasis erlaubt es dem Unternehmen, Projekte auf innovative Weise anzugehen und durchzuführen. Mit maßgeschneidertem Support berät Tewis seine Kunden bei der Auswahl und Konzeption der besten Lösung für jede Anwendung. Der Geschäftsschwerpunkt des Unternehmens liegt in Spanien und Portugal. Seine Kälteanlagen für CO 2 und andere Kältemittel stellt Tewis in den Fertigungsanlagen von Zanotti Smart Solutions mit Sitz im spanischen Valencia her. Im Bereich Steuerungsplattformen unterhält Tewis Partnerschaften mit verschiedenen Lieferanten.

Zeitgleiche Übernahme von Zanotti Smart Solution

Zum gleichen Zeitpunkt einigte sich Zanotti S.p.A. mit Zanotti Smart Solution darauf, die Restbeteiligung von Zanotti Smart Solution zu übernehmen. Mit dieser Übernahme geht Daikin, durch seine Tochtergesellschaft Zanotti, einen weiteren wichtigen Schritt hin zur Stärkung seiner Position im Marktsegment Kältetechnik. Daikin beabsichtigt, die Philosophie von Tewis weiter zu entwickeln und international einzuführen, um die Synergien mit den bestehenden Daikin Vertriebsorganisationen zu maximieren.

In Frankreich, einem der Hauptländer für die internationale Expansion, wird Daikin das Kältetechnik-Team vor Ort verstärken und das Know-how und die Expertise von Tewis maximal einsetzen, um die Position des Unternehmens im Lebensmitteleinzelhandel weiter zu stärken. Zusätzlich ergänzt das Produktangebot von Tewis an Systemen mit CO 2 als Kältemittel die derzeitigen Daikin/Zanotti Produktpaletten u.a . mit den Kältemitteln R-410A, R-134a. Da das optimale Kältemittel für die einzelne Anwendung vom Anwendungstyp, Kapazitäts-/Temperaturbereich und den Sicherheitsanforderungen abhängt, ist es wichtig, eine breite Palette an Kältemitteln anzubieten. „Der Unternehmergeist, die Branchenexpertise sowie die klare Kundenorientierung und die kulturellen Werte, die Tewis erfolgreich machen, passen hervorragend zu Daikin. Es ist beruhigend, dass das starke Management-Team von Tewis unter Leitung von Carlos Momplet das Unternehmen auch weiterhin führen wird. Wir freuen uns darauf, mit ihm und seinem Team kreative Lösungen zu entwickeln und das Unternehmen noch größer zu machen“, erklärt Junji Umamoto, Vizepräsident von Daikin Europe N.V..

