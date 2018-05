22.05.2018

Energieeffizientes und barrierefreies Bauen im Trend

Energieeffizienz und barrierefreies Bauen hat das BauInfoConsult-Institut in seiner Jahresanalyse 2018/2019 als maßgebliche Trends für den Neubau in diesem Jahr identifiziert.

Das BauInfoConsult-Institut hat insgesamt 282 Branchenakteure aus dem Neubausegment wie Architekten und Bauhandwerker telefonisch zu den wichtigsten aktuellen Entwicklungen am Neubaumarkt befragt. „Nach Meinung der Hälfte aller interviewten Bauakteure beeinflusst 2018 das Thema Energieeinsparung und Energieeffizienz den Neubausektor am stärksten“, teilte das Marktforschungsinstitut Mitte Mai mit. Wie in den Vorjahren gehen die Branchenprofis somit auch für 2018 davon aus, dass sie sich in ihrem Arbeitsalltag besonders häufig mit diesem Bereich befassen dürften, heißt es aus Düsseldorf. Darüber hinaus ist laut den Marktforschern fast jeder dritte Bauakteur der Meinung, dass alles rund um das barrierefreie Bauen ein Trendsetter im Neubau sein wird. Das sei „wenig verwunderlich, denn schließlich lassen sich während eines Neubaus viele barriereminimierenden Maßnahmen einfacher realisieren als in der Sanierung“.

Steigende Baupreise und Fachkräftemangel

Neben diesen zwei mittlerweile als Bauklassiker zu bezeichnenden Bereichen dürften sich nach Angaben des Instituts „noch weitere Trends in den Vordergrund drängen, die bei vielen Akteuren eher einen faden Beigeschmack hinterlassen“. So steht für jeden vierten Befragten fest, dass auch die steigenden Baupreise den deutschen Neubaumarkt 2018 spürbar beschäftigen werden. „Zusätzlich wird wohl das leidige Thema Fachkräftemangel nach Ansicht knapp jedes sechsten Bauakteurs die Laune in der Branche auch in diesem Jahr teilweise verhageln – nicht zuletzt, weil der Arbeitsmarkt für qualifiziertes Fachpersonal vielerorts fast leergefegt ist“, so die Marktforscher.

Wohnungsmangel in den Großstädten

Ein weiteres Vorabergebnis der jährlichen Baustudie bezieht sich auf den Wohnungsmangel in den deutschen Großstädten. Laut den Autoren geht jeder fünfte Interviewte von einer verstärkten Bautätigkeit in Ballungsräumen aus – und das trotz steigender Neubaupreise. Ein weiteres Thema in diesem Zusammenhang ist das Fehlen von Sozialwohnungen. „Allerdings scheinen nur wenige Branchenakteure den Ankündigungen verschiedener politisch Verantwortlicher zu glauben mehr in den sozialen Wohnungsbau investieren zu wollen“, so die Marktforscher. Gerade mal 7 % der Befragten erwarten, dass der soziale Wohnungsbau ein Trend in 2018 ist. „Ein doch recht eindeutiges Statement“, kommentiert das BauInfoConsult-Institut.

Jahresanalyse erscheint im Sommer

