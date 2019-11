18.11.2019

Gasbranche präsentiert neues Markendesign

Im Rahmen einer Branchenveranstaltung in Berlin haben der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und die Initiative Zukunft Erdgas vor Kurzem den neuen Auftritt der Marke „Erdgas“ präsentiert.

Neues Branchen-Logo „Erdgas“. - © Zukunft Erdgas e. V.

Das moderne Markendesign ist das Resultat eines mehrstufigen Positionierungsprozesses, an dem die gesamte Branche beteiligt war. Es spiegelt den Wandel der Gaswirtschaft wider, die ihr Produkt von Erdgas hin zu grünen Gasen wie Wasserstoff und Biogas weiterentwickelt. Mit dem neuen Claim „Für gutes Klima“ drückt die Branche ihr klares Bekenntnis zum Klimaschutz und zur Energiewende aus. Die Überarbeitung des Markendesigns und der -positionierung ist ein Gemeinschaftsprojekt von BDEW und Zukunft Erdgas.

Neues Markendesign: ein Zeichen für Wandel

„Die letzte Überarbeitung der Marke fand im Jahr 2009 statt. Seitdem ist viel passiert“, resümiert Dr. Timm Kehler, Vorstand von Zukunft Erdgas. „Unser Energiesystem befindet sich im steten Wandel und mit ihm die Gaswirtschaft. Als Branche stehen wir bereits seit längerem vereint mit einem Trikot auf dem Platz und kämpfen dort gemeinsam für mehr Klimaschutz. Aber wir haben auch Mut zur Veränderung und das zeigen wir nun auch mit unserer neuen Marke“, sagt er.

„Mit Erdgas und grünen Gasen wie Wasserstoff und Biogas schaffen wir bereits heute ein nachhaltiges Energiesystem und leisten einen entscheidenden Beitrag zu einer sozialverträglichen Energiewende“, begründet Dr. Anke Tuschek, Mitglied der BDEW-Hauptgeschäftsführung. „Der Wandel von Erdgas hin zu einem CO2-neutralen Energieträger hat bereits begonnen. Nun gilt es, diese Transformation gemeinsam mit der Politik zu gestalten. Die Branche ist sich ihrer Verantwortung bewusst und gestaltet den Prozess aktiv“, sagt Tuschek.

Seit 15. November 2019 kann das neue Markendesign von der Branche und seinen Partnern eingesetzt werden. Es bietet weitreichende Co-Branding-Optionen: So ist es auch Partnern mit starker Unternehmensmarke möglich, die Marke Erdgas zu verwenden. Das bei Verbrauchern etablierte „Erdgas“-Logo bleibt dabei in seiner gewohnten Kombination aus Schriftzug und Blatt als Bildmarke bestehen, arbeitet auch weiterhin mit dem vertrauten Grün, hat aber ein moderneres Design erhalten.

Zur Überarbeitung der Marke Erdgas

Die bislang in Versalien geschriebene Wortmarke wird durch eine Schreibweise in Kleinbuchstaben ersetzt, die sich durch ihre moderne und selbstbewusste Typografie auszeichnet. Das überarbeitete Blatt zeigt sich künftig mit klarer und flacher Struktur. Der neue Markenauftritt arbeitet auch weiterhin mit dem vertrauten Grün als Primärfarbe, welches künftig durch die Farben Blau und Gelb ergänzt wird. Durch die Überlappung der beiden Sekundärfarben entsteht wiederum die Primärfarbe Grün, was zum Ursprung der Farbpalette zurückführt. Das neue Erscheinungsbild wurde in enger Zusammenarbeit mit der Berliner Corporate Design Agentur Realgestalt entwickelt.

www.zukunft-erdgas.info

www.bdew.de