02.04.2019

Memodo und GC-Gruppe gehen Hand in Hand

Die Memodo GmbH, einer der führenden Großhändler für Stromspeicher und Photovoltaik-Komponenten sowie Experte für Speicherlösungen, wird neuer Großhandelspartner der GC-Gruppe. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft bündeln die GC-Gruppe, die EFG-Gruppe und Memodo gemeinsam ihre Kräfte.

Erneuerbare Energien sind die Basis für eine nachhaltige Energiezukunft, Photovoltaik und Stromspeicher eine Schlüsseltechnologie. Die Memodo GmbH, 2013 von Enrico Brandmeier, Daniel Schmitt und Tobias Wenleder als Start-up gegründet, hat sich bereits früh auf den Vertrieb von Stromspeichern spezialisiert. Getreu dem Unternehmensmotto „von Experten, für Experten“ beliefert Memodo seitdem als Großhandel europaweit Solarteure und Unternehmen aus dem Photovoltaikbereich mit stetig wachsendem Erfolg. Heute zählt Memodo zu den führenden Großhändlern für Stromspeicher und Photovoltaik-Komponenten und gilt als Experte für Speicherlösungen im Eigenheim- und Gewerbesegment.

Zukunftsträchtige Kooperation mit GC-Gruppe

Vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts gehen die Gründer nun gemeinsam mit der GC-Gruppe und der EFG-Gruppe den nächsten wegweisenden Schritt: „Die Partnerschaft mit der GC-Gruppe und der EFG-Gruppe eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten in den Bereichen Sortimentsvielfalt, Netzwerk und Logistik. Schon in den ersten Gesprächen ist für uns deutlich geworden, dass wir in dieselbe Richtung denken und auf technisches Knowhow, auf fundierten Service für unsere Kunden und eben viel mehr als nur Handel setzen. Zusammen wollen wir die großen Potenziale des Energiemarktes 2.0 nutzen“, so Daniel Schmitt, der gemeinsam mit Enrico Brandmeier und Tobias Wenleder als Gesellschafter auch weiterhin die Memodo-Geschäfte führen wird.

Gemeinsame Werte

Die neuen Partner vereint das Vertrauen in die Zukunft der Erneuerbaren Energien und die konsequente Ausrichtung auf den dreistufigen Vertriebsweg. „Memodo richtet seine Aktivitäten voll und ganz auf die Bedürfnisse der Kunden aus und lebt die Strategie, Wissen auf Augenhöhe zu teilen. Das sind Werte, die ganz zentral auch unser Geschäftsmodell prägen. Wir freuen uns, mit Memodo einen neuen Partner gewonnen zu haben, der sich als einer der Treiber des Energiemarktes 2.0 schon nach kurzer Zeit einen bedeutenden Namen erarbeitet hat. Gemeinsam bieten sich uns Potenziale in einem Markt, der in Zeiten der Energiewende von fundamentaler Bedeutung ist“, sagt Thomas Werner, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG, der Holding der GC-Gruppe. Bei den Neuheitenschauen der GC-Gruppe präsentiert Memodo den Fachbesuchern in den kommenden Wochen und Monaten seine Leistungen und Mehrwerte.

