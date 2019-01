17.01.2019

Seit 5 Jahren sichere Heizungsanlagen

Im Februar 2019 können Rehau, Grundfos und Judo das fünfjährige Bestehen ihrer Veranstaltungsreihe „Sichere Heizungsanlagen“ feiern. Gelegenheit für ein Resümee und einen Ausblick auf das nächste Jahr.

Die Firmen Rehau, Grundfos und Judo feiern im Februar 2019 das fünfjährige Bestehen ihrer Veranstaltungsreihe „Sichere Heizungsanlagen“. - © Judo Wasseraufbereitung GmbH Weitere Bilder

Vor fast genau fünf Jahren – am 17. Februar 2014 – startete eine bis zu dieser Zeit einmalige Kooperation in der Sanitär- und Heizungsbranche. Die Judo Wasseraufbereitung GmbH, der Polymerspezialist Rehau AG + Co und die Grundfos GmbH, Anbieter für Pumpen und Pumpensysteme boten unter dem Titel „ Sichere Heizungsanlagen“ gemeinsam Seminare zum Thema Heizung an. Die erste Veranstaltung fand an der Technikerschule im fränkischen Kulmbach statt. Nachdem Schüler und Lehrer den Kurs als sehr gut bewertet hatten, entschloss die Kooperation, die Veranstaltung als Seminarreihe bundesweit anzubieten.

Seminare mit Fachwissen

„Zu Beginn beschäftigten wir uns erst einmal nur mit dem Thema Heizung“, erklärt Claus Sperber, Schulungsleiter bei Judo. „Seit 2016 bieten wir nun auch eine zweite Seminarreihe mit dem Titel „ Sichere Hausinstallationen“ an. Dazu haben wir uns einen weiteren Referenten ins Boot geholt.“ Der Fachanwalt für Baurecht aus München, Dr. Hendrik Hunold, vermittelt praxisnah juristische Fragestellungen und Lösungswege. Die Teilnehmer können dadurch ihr Wissen vertiefen, unter anderem in aktuellen Themen wie die Hinweispflicht, Besonderheiten im Vertragsrecht sowie aktuelle Änderungen – beispielsweise die neue Baurechtsform des BGB.

Deutschlandweites Angebot

Besonders am Herzen liegt es den Veranstaltern, Kunden in allen Regionen Deutschlands zu erreichen – nicht nur in den Metropolen und Hauptstädten. Seit der Gründung geht die Kooperation daher vor allem auch gezielt in Regionen, an denen die meisten Veranstalter vorbeigehen. Das führte die Seminarreihe schon an spannende Veranstaltungsorte wie das Würzburger Schloss, den Nürburgring in der Eifel oder auch in das Vattenfall-Kraftwerk Zur Schwarzen Pumpe in Spremberg.

Veranstaltungsreihe auf Wachstumskurs

Die Seminarreihe hat sich mittlerweile zu einer festen Größe in der SHK-Branche etabliert: „Ganz am Anfang wurden wir belächelt, als wir das Ziel von 100 Teilnehmern pro Seminar nannten“, erinnert sich Claus Sperber. „Nur drei Jahre später hatten wir diese Zahl bei einem Seminar erreicht und damit ganz neue Maßstäbe in der Branche gesetzt.“ In den vergangenen fünf Jahren fanden um die 70 Seminare statt. Allein von Januar 2016 bis November 2018 konnten sich die Veranstalter über weit mehr als 3000 Teilnehmer freuen und damit das gesetzte Ziel von 1000 Teilnehmern pro Jahr erreichen.

Seit Januar 2018 ist beim Thema Heizung ein neuer Kooperationspartner hinzugekommen. Die Firma Wolf aus dem bayerischen Mainburg bereichert seitdem die Seminarreihe mit zusätzlichem Know-how. „Auch andere Partner aus der Industrie haben bereits ihr Interesse signalisiert“, freut sich Claus Sperber. „Wir bemühen uns laufend darum, die Plattform weiter auszubauen und das Seminarprogramm für unsere Kunden so spannend und tagesaktuell wie möglich zu gestalten. Wir freuen uns daher schon sehr auf das nächste Jahr.“

Mehr Informationen zur Seminarreihe Sichere Heizungsanlagen gibt es unter www.sichere-heizungsanlagen.de und zur Seminarreihe Sichere Hausinstallation unter www.sichere-hausinstallation.de.

www.judo.eu