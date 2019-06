14.06.2019

SHK-Weiterbildungsangebote deutschlandweit gebündelt

Neues Bildungsportal www.shk-bildung.de vereint Angebot und Nachfrage der gesamten SHK-Branche in Sachen Weiterbildung auf einer Plattform.

Eine Live-Vorstellung des neuen Bildungsportals fand am 4. Juni statt. Für die Zukunft ist der Plan, möglicht alle Weiterbildungen der SHK-Branche auf dieser Plattform zu vereinen. - © Fachverband SHK NRW Weitere Bilder

Bei einer Live-Vorführung des neuen Portals www.shk-bildung.de erlebten potenzielle Bildungspartner aus der Industrie und Pressevertreter die Handhabung und Vorteile einer zentral gebündelten Angebotsplattform für die SHK-Branche.

Wer bisher eine Weiterbildung für sich und seinen SHK-Beruf finden wollte, musste unendlich viele Seiten diverser Anbieter im Netz durchsuchen. Das Bildungsportal fasst als erstes diese verstreut liegenden Angebote zentral zusammen.

Präsentiert wurde die neue Plattform am 4. Juni von Hauptgeschäftsführer Hans-Peter Sproten und Referent der Geschäftsführung Jens Fiedler des Fachverbandes SHK NRW im Zentrum für Umwelt und Energie der Handwerkskammer Düsseldorf in Oberhausen.

Hohe Qualität ist das Ziel

Das Portal zielt gleich auf mehrere Nutzergruppen ab, die hier fündig werden können. Neben dem klassischen Monteur findet auch Büropersonal oder der Geschäftsführer eines SHK-Betriebes interessante Angebote. Aber auch andere Handwerker, Architekten und Ingenieure, die mit dem SHK-Handwerk zu tun haben, erhalten eine breite Palette an unterschiedlichen Weiterbildungsmaßnahmen. Für alle übersichtlich aufbereitet, gibt es Angebote sehr unterschiedlicher Anbieter. Der Fachverband achtet auf eine hohe Qualität der Bildungspartner und deren Angebote.

Aktuell nutzen 68 Bildungspartner das Bildungsportal, um ihre Termine dort einzustellen. Diese reichen von technischen Seminaren und Produktschulungen über betriebswirtschaftliche Themen bis hin zu Recht. Allgemeinere Themen wie Mitarbeiterführung oder Themen zur Ausbildung sollen folgen.

Derzeit nutzen sechs weitere Fachverbände aus anderen Bundesländern die Plattform, ebenso wie zahlreiche Innungen, Handwerkskammern und Industriepartner, die hier die Chance erhalten, ihre Angebote einem breiten Publikum zu präsentieren. „Es wäre schön, wenn wir in naher Zukunft flächendeckend Angebote aus ganz unterschiedlichen Bereichen bekämen“, sagt Jens Fiedler. „Dabei soll die hochwertige Weiterbildung in der SHK-Branche auf dieser Plattform bundesweit sichtbar und schnell buchbar werden. Das ist das Hauptziel des Bildungsportals. Wir schließen mit dem Bildungspartner einen Vertrag, in welchem die vorhandene Qualität der Angebote definiert wird.“

Einfache Handhabung für Bildungspartner und Nutzer

Laut Verband können angebotene Weiterbildungen anhand vorgegebener Kriterien einfach und effizient erstellt und verwaltet werden. Neben dem Titel und der jeweiligen Kategorie gibt es insgesamt acht Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen. Anschließend stellt man den Termin online, der sofort sichtbar wird. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Termine gleichzeitig einzustellen. Solange sie nicht aktiviert sind, bleiben sie verborgen. Die Anmeldung zu einer Weiterbildung erfolgt später durch eine direkte Weiterleitung zum Anbieter selbst.

Wer eine Weiterbildung sucht, kann die gewünschten Themengebiete aussuchen und erhält eine Übersicht aller Angebote aller Bildungspartner nach Datum sortiert. Es ist aber auch möglich, einen Bildungspartner gezielt auswählen, um zu sehen, was dieser anbietet.

Wer sich für eine Zusammenarbeit als Bildungspartner interessiert, kann mit dem Referenten der Geschäftsführung, Jens Fiedler, in Kontakt treten: Telefon: 0211 69065-21, Telefax: 0211 69065-19. E-Mail: fiedler@shk-nrw.de.

www.shk-nrw.de