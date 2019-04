05.04.2019

Sonderdruck: neue Norm DIN SPEC 15240

BTGA und FGK geben einen Sonderdruck der neuen Norm DIN SPEC 15240 „Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Energetische Inspektion von Klimaanlagen“ heraus.

Cover des Sonderdrucks der Norm DIN SPEC 15240 „Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Energetische Inspektion von Klimaanlagen“. - © Beuth Verlag Weitere Beiträge zu diesem Artikel FGK-Empfehlungen zur Hygieneinspektion

BTGA: Förderung von Kälte- und Klimaanlagen

Im März 2019 erschien die neue Norm DIN SPEC 15240 „Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Energetische Inspektion von Klimaanlagen“. Diese überarbeitete Norm bildet die technische Grundlage zur Durchführung von Energetischen Inspektionen an Klimaanlagen entsprechend § 12 der aktuell geltenden Energieeinsparverordnung. Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA) und der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) bieten gemeinsam mit dem Beuth Verlag einen Sonderdruck der DIN SPEC 15240 an. Er kann zum Preis von 72 Euro (inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten) unter info@btga.de oder info@fgk.de bestellt werden.

In der DIN SPEC 15240 sind unter anderem die Inhalte und Anforderungen an die Energetische Inspektion von Klimaanlagen festgelegt. Die Norm gilt für Klima- und Lüftungsanlagen in Nichtwohngebäuden. Gegenüber der DIN SPEC 15240:2013-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

die Inhalte wurden an neue Europäische Normen angepasst,

angepasst, die Bewertung von Absorptionskältemaschinen wurde ergänzt,

wurde ergänzt, die Anforderungen an die Durchführung einer Energetischen Inspektion wurden detailliert,

wurden detailliert, ein Systemkennwert wurde eingeführt und

wurde eingeführt und neue informative Anhänge zur Über- und Unterdimensionierung von Kälteerzeugungsanlagen, zur Gliederung von Inspektionsberichten und zur Lage von Messstellen wurden aufgenommen.

www.btga.de

www.fgk.de