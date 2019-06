28.06.2019

Überarbeiteter Praxisleitfaden „Gefährdungsanalyse in Trinkwasser-Installationen“

Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA) hat in Kooperation mit der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e. V. (figawa) die 2., überarbeitete Auflage des Praxisleitfadens „Gefährdungsanalyse in Trinkwasser-Installationen“ herausgegeben.

Die Publikation bietet praxisnahe und verständliche Hilfe für rechtlich vorgeschriebene und für empfohlene Gefährdungsanalysen. Außerdem werden technische und rechtliche Grundlagen erläutert. Der Leitfaden ist an Planer, Anlagenbauer und Betreiber von Trinkwasser-Installationen gerichtet. Er ist zum Preis von 69,90 Euro (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten) unter www.btga.de/publikationen/btga-webshop erhältlich.

Auch in der zweiten Auflage werden ausführlich die Themen „Trinkwasseruntersuchungen“ und „Durchführung der Gefährdungsanalyse in der Praxis“ behandelt. Neu ist ein tabellarischer Überblick über die je nach Gebäudetyp notwendigen oder empfohlenen Untersuchungen des Trinkwassers – in medizinischen Einrichtungen, in öffentlichen Gebäuden, in gewerblichen Gebäuden und in Industrieanlagen. Außerdem wurden Aspekte des Versicherungsschutzes und der Verkehrssicherungspflicht berücksichtigt.

Infoveranstaltungen

Zur Neuauflage des Praxisleitfadens „Gefährdungsanalyse in Trinkwasser-Installationen“ bieten BTGA und figawa gemeinsam zwei Informationsveranstaltungen an: Die Seminare finden am 2. Oktober 2019 in Frankfurt am Main und am 3. Dezember 2019 in Berlin statt.

Als Referenten konnten Autoren des Leitfadens, Vertreter der Gebäudewirtschaft und Mitarbeiter von Gesundheitsämtern gewonnen werden. Die Teilnahmegebühr für die Veranstaltung beträgt pro Person 289 Euro zzgl. MwSt., für Vertreter des öffentlichen Dienstes pro Person 249 Euro zzgl. MwSt. Mitglieder der BTGA-Organisation und der figawa zahlen pro Person 199 Euro zzgl. MwSt.. Weitere Informationen und das Anmeldeformular zur Informationsveranstaltung „Trinkwasser-Installation“ finden Sie unter www.btga.de/aktuell/seminare-veranstaltungen.

