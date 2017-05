16.05.2017

1. FC Fritz Koch gewinnt Vigour Cup 2017

Vor den Augen von Fußball-Legende Thomas Häßler trafen sich am 6. Mai 2017 die besten kickenden Fachhandwerksbetriebe der Turnierserie in der Arena „The Base“ zum Finale des großen Vigour Cups.

„Das ist eine richtig gute Qualität, die die Jungs am Ball haben“, betonte Häßler. Die Siegermannschaft, der 1. FC Fritz Koch (Firma Koch aus Frankenthal), gewinnt am Ende die goldene „derby“-Armatur und eine Reise nach London zum Stadtduell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal.

Die Rahmenbedingungen in der vielleicht bekanntesten Soccer-Halle des Landes hatten Champions-League-Qualität: Transfer vom Flughafen oder vom Bahnhof ins Spieler-Hotel, eigene Einlaufhymne und Einlaufkinder für jedes Team, ein Weltmeister am Spielfeldrand, Cheerleader, Players-Party und für den Gewinner-Betrieb ein Preis, von dem weltweit Millionen Menschen träumen.

Sämtliche Siegermannschaften der Vorrundenturniere schnürten in „The Base“ ihre Schuhe, zeigten hochklassigen und packenden Sport. Auf dem Platz und im Funpark, wo die Kicker beim Torwandschießen, Badewannen-Lupfen und WC-Dribbling ihre technischen Qualitäten unter Beweis stellten. Die beiden Besten durften sich auf ein Fußballtennis-Duell mit Thomas Häßler freuen. „Klasse, dass Vigour uns die Möglichkeit gibt, so einen Ausnahmesportler zu treffen. Er hat noch immer eine fantastische Technik“, sagte René Keller von den Rohrdesignern der HSL GmbH aus Mulda.

Im Endspiel setzte sich der 1. FC Fritz Koch mit 2:0 durch. Teamkapitän Firat Bekyigit betonte: „Wir haben immer an uns geglaubt. Wie bei der Arbeit sind wir auch auf dem Platz als starkes Team aufgetreten.“ Und auch auf London ist seine Mannschaft bestens vorbereitet: „Wir haben uns schon Ausgeh-Trainingsanzüge ausgesucht.“

Seit dem ersten Anpfiff im Januar in München spielten Wochenende für Wochenende bundesweit Fachhandwerksbetriebe gegeneinander. „Wir haben von Beginn an großartigen Sport gesehen“, sagte Vigour-Geschäftsführer Alexander Gelsdorf. An den Turnierorten präsentierte Vigour in einem Showtruck seine neuen „derby“-Produkte, die seit diesem Monat auf dem Markt sind.

Vigour Cup 2017

