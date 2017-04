11.04.2017

Bosch kauft DAA Deutsche Auftragsagentur

Der Erwerb der DAA Deutsche Auftragsagentur GmbH, durch die Bosch Thermotechnik, steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Bosch Thermotechnik plant, die DAA Deutsche Auftragsagentur GmbH zu übernehmen. - © Robert Bosch GmbH

Die Akquisition der Deutschen Auftragsagentur GmbH (DAA) ist für Bosch eine Investition in den Bereich digital vernetzter Services. Die Bosch-Gruppe verfügt bereits über Kompetenz in Sensorik, Software und Services für Lösungen in der vernetzten Welt. Mit der DAA wird das Angebot von Online-Servicelösungen nun erweitert. Die DAA soll nach der Akquisition eigenständig weitergeführt werden. Sie wird ihre Services für sämtliche bestehenden und neuen Partner aus dem Handwerk unverändert anbieten.

Das 2010 gegründete Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Köln betreibt mit etwa 40 Mitarbeitern Fachportale rund um Hausbau und Modernisierung. Fachhandwerker erhalten die Möglichkeit, über diese Portale neue Kunden zu gewinnen und dadurch ihre Geschäftsaktivitäten auszubauen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

www.bosch-thermotechnik.de

www.daa.net