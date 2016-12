05.12.2016

EuroSkills: Lukas Bauer und Julian Emmert holen "Medaillon of Excellence"

Sowohl der Anlagenmechaniker Lukas Bauer, als auch der Klempner/Spengler Julian Emmert haben bei der Rückkehr von den EuroSkills 2016 in Göteborg jeweils eine "Medaillon of Excellence" im Gepäck. Die Medaille erhalten nur die Teilnehmer, die eine bestimmte Anzahl an Punkten erreichen.

Freude über jeweils eine "Medaillon of Excellence" bei den EuroSkills 2016 in Göteborg: Bundestrainer Josef Bock, Klempner Julian Emmert, Bundestrainer André Schnabel und Anlagenmechaniker Lukas Bauer... - © Zentralverband Sanitär Heizung Klima Weitere Beiträge zu diesem Artikel EuroSkills: SHK-Team startklar für Göteborg

CWS-boco: EuroSklls-Teilnehmer Lukas Bauer im Interview

Es ist geschafft: Eine anstrengende, kräfte- und nervenzehrende Woche liegt hinter dem deutschen Nationalteam, das bei der Berufs-Europameisterschaft EuroSkills 2016 von 1. bis 3. Dezember 2016 in Göteborg antrat. Erschöpft, aber voll von beeindruckenden Erlebnissen haben sich die Athleten auf den Heimweg nach Deutschland gemacht.

Sowohl der Anlagenmechaniker Lukas Bauer, als auch der Klempner/Spengler Julian Emmert haben jeweils eine "Medaillon of Excellence" im Gepäck. Die Medaille erhalten nur die Teilnehmer, die eine bestimmte Anzahl an Punkten erreichen – und das schaffen laut Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) nur die Besten.

Kein Podium für SHK-Nachwuchs

Trotz der guten Ergebnisse hat es aber trotzdem nicht ganz für die "Treppchen-Plätze" gereicht: Julian Emmert hat Platz 4 erzielt, Lukas Bauer Platz 5. Es hat sich aber laut Verband dennoch gezeigt, dass nur durch intensives Training bei diesen Wettbewerben Höchstleistungen erzielt werden können. Der ZVSHK bedankt sich bei allen Partnern für die Unterstützung der EuroSkills-Teilnehmer.

www.zvshk.de/euroskills2016