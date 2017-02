10.02.2017

Friedrich Budde ist neuer ZVSHK-Präsident

Friedrich Budde (65) ist am 10. Februar bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Zentralverbandes Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) zum neuen Präsidenten gewählt worden.

Friedrich Budde, Landesinnungsmeister von Niedersachsen, wahr bislang Vize-Präsident des des Zentralverbandes Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) und ist nun an die Spitze des Verbandes aufgerückt. - © ZVSHK Weitere Bilder

Der Landesinnungsmeister von Niedersachsen und bisherige ZVSHK-Vize-Präsident wurde mit großer Mehrheit gewählt, teilte der Verband mit. Budde hatte Ende Oktober 2016 nach dem Rücktritt des langjährigen Präsidenten Manfred Stather die Amtsgeschäfte in Sankt Augustin übernommen. Als neuen Vize-Präsidenten hat die Mitgliederversammlung Michael Hilpert (52), Landesinnungsmeister von Bayern, bestimmt. Neu in den Vorstand gewählt haben die Delegierten Joachim Butz (59), Landesinnungsmeister von Baden-Württemberg.

Michael Hilpert ist neuer Vize-Präsidenten

Damit ist das Führungsgremium des ZVSHK wieder vollständig besetzt. Neben Budde, Hilpert und Butz gehören Fritz Schellhorn (66), Landesinnungsmeister von Hamburg, Norbert Borgmann (60), stellvertretender Landesinnungsmeister von Nordrhein-Westfalen und Ulrich Kössel (66), Landesinnungsmeister von Thüringen, zum Vorstand. Darüber hinaus bestätigte die Mitgliederversammlung den Beschluss des Vorstandes, Andreas Müller (53) zum Hauptgeschäftsführer und Carsten Müller-Oehring (45) zum stellvertretenden Hauptgeschäftsführer zu berufen. Müller war bislang stellvertretender Hauptgeschäftsführer, Müller-Oehring leitete zuletzt die Bereiche Recht, Betriebswirtschaft und Berufsbildung.

Andreas Müller ist neuer Hauptgeschäftsführer

„Der Zentralverband hat sich in seiner ehren- und hauptamtlichen Führung neu aufgestellt. Diesen Schwung gilt es jetzt zu nutzen. Zunächst in einem gelungenen Messeauftritt auf der ISH im März und dann in geschlossener und effizienter Arbeit für alle unsere Innungsbetriebe in der Verbandsorganisation“, sagte Budde anlässlich seiner Wahl. Seiner Ansicht nach ist der Zentralverband „gut gerüstet, die kommenden Herausforderungen und Aufgaben zu meistern“. Für die Markt- und Branchenpartner wolle man ein starker und verlässlicher Ansprechpartner bleiben. „Und wir werden weiterhin für die Politik ein geschätzter und nachgefragter Ratgeber sein“, ergänzte der neue ZVSHK-Präsident.

www.zvshk.de