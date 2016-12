05.12.2016

GC-Gruppe: Humorvoller Kinospot zur SHK-Ausbildung

Die GC-Gruppe stellt ihren Kunden einen Kinospot bereit, um für neue Nachwuchskräfte zu werben. Botschaft: "SHK-Ausbildung statt Hörsaal".

Tom wählt eine SHK-Ausbildung, Mike zieht es an die Uni: Im Kinospot der GC-Gruppe wird humorvoll gewürzt mit einer Prise Ironie der mögliche Karriereweg zweier Schulabgänger skizziert. - © GC-Gruppe

In 33 Sekunden zur erfolgreichen Laufbahn: Exakt so lange dauert der neue Kinospot, mit dem die GC-Gruppe das Fachhandwerk bei der Suche nach qualifiziertem Nachwuchs unterstützt. Humorvoll gewürzt mit einer Prise Ironie wird in dem Streifen der mögliche Karriereweg zweier Schulabgänger skizziert.

Während der eine den für ihn qualvollen Weg durch die Hörsäle der Universitäten geht, wählt der andere eine Ausbildung im Handwerk. Nach zehn Jahren trifft sich das Duo erstmals wieder – mit überraschendem Ausgang. Ziel des Imagespots: Den Nachwuchs zu mobilisieren, sich für das SHK-Handwerk zu begeistern, in dem es zahlreiche Betätigungsfelder gibt.

Viele Schulabgänger entscheiden sich für akademischen Weg

Fakt ist: Viele Schulabgänger entscheiden sich heute für den akademischen Weg statt eine Ausbildung im SHK-Handwerk anzusteuern. Es ist eine Entwicklung, die das Fachhandwerk mit voller Wucht trifft. Als Großhändler bietet die GC-Gruppe den Werbespot seinen Kunden an, um diesen als Plattform zu nutzen und den Nachwuchs neugierig zu machen.

Film zeigt berufliche Chancen im SHK-Handwerk auf

Entstanden ist ein Film, der sich einprägt, weil er berufliche Chancen aufzeigt, die sicherlich nicht für jedermann auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Jeder Fachhandwerkskunde der GC-Gruppe hat die Möglichkeit, den Kinospot für seinen Betrieb individuell anzupassen und auf der Kinoleinwand seiner Heimatstadt zu zeigen. Interessierte wenden sich bitte an ihren zuständigen GC-Außendienstmitarbeiter.

www.gc-gruppe.de