28.09.2016

Gesundes Raumklima: Wolf positioniert sich

Im Laufe seines Lebens verbringt der Mensch rund 90 % seiner Zeit in geschlossenen Räumen. Die Wolf GmbH mit Sitz im bayerischen Mainburg will sich gezielt dem Wunsch der Menschen nach einem gesundem Raumklima widmen.

In Gebäuden können moderne Heiz-, Klima- und Lüftungssysteme für angenehme und gesunde Luft sorgen. Wolf ermöglicht es Bauherren und Modernisierern durch den Einsatz einer hocheffizienter und bedienungsfreundlicher Systeme ein harmonisches und gesundes Raumklima zu gestalten.

Technik für mehr Wohlbefinden

Als Experte für gesundes Raumklima will Wolf eine neue Sichtweise auf den Zusammenhang zwischen zukunftsorientierter Gebäudetechnik und dem menschlichen Wohlbefinden vermitteln. Der persönliche Wohlfühl-Faktor beruhe schon längst nicht mehr nur auf dem Empfinden der richtigen Wärme im Raum, teilt der Hersteller mit. In jedem Gebäude, besonders in gut gedämmten Häusern sollen angenehme Temperaturen und optimaler Warmwasserkomfort auch mit gesunder, pollenfreier Frischluft durch geregelte Lüftungssysteme einhergehen. Als Anbieter von Heiz-, Klima- und Lüftungssystemen hält Wolf für Bauherren und Modernisierer die passenden technischen Lösungen bereit. Wolf erklärt, durch geschulte Fachpartner vor Ort eine kompetente Beratung sowie eine stressfreie Montage durch qualifizierte Heizungsmonteure zu gewährleisten. Den zuverlässigen Betrieb der Wolf-Produkte soll ein professioneller Kundenservice von der Inbetriebnahme bis hin zur Wartung der Systeme sichern.

Infos zum Thema Raumklima

Wolf teilt mit, dass ein gutes Raumklima mehr sei als nur das Ergebnis eines funktionierenden Zusammenspiels verschiedener Technologien. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit nicht alltäglichen Aspekten und spannenden Fakten rund ums menschliche Wohlbefinden in geschlossenen Räumen. Diese Erkenntnisse kommuniziert der Mainburger Hersteller durch den neuen Internet-Auftritt auf www.wolf.eu. Hier präsentieren die Raumklima-Experten alle Unternehmens- und Produkt-Informationen, aktuelle Förderprogramme und das neue Online-Magazin (siehe www.wolf.eu/magazin). Auch über die Wolf Facebook-Seite soll der Nutzer eine Vielzahl interessanter Artikel zu den Themen Raumklima und Wohlfühlen erhalten.

www.wolf.eu