19.07.2017

ISH 2019 stellt Weichen für die Zukunft

Die ISH, Weltleitmesse für den Verbund von Wasser und Energie, profitiert vom Neubau der Halle 12 und stellt sich im Bereich Energy neu auf. Die Messe 2019 ist vom 11. bis 15. März und startet mit neuer Tagesfolge am Montag, statt wie bislang am Dienstag.

Die ISH 2019 findet vom 11. bis 15. März (Montag bis Freitag) statt.

Neue Themen integrieren und Kundenwünsche besser erfüllen

„Durch den Neubau der Halle 12 im Westgelände können wir langjährige Kundenwünsche besser erfüllen. Wir haben nun die Möglichkeit neue Themen innovativ zu integrieren, die bislang wenig Raum hatten. Mit der Umstrukturierung im Bereich ISH Energy entwickeln wir die ISH gemeinsam mit dem Know-how unserer Partner weiter, schaffen Orientierung in Zeiten wachsender Vernetzung und sind für die Zukunft hervorragend aufgestellt. Die ISH bekommt Raum zu wachsen und kann ihre einzigartige Leitmessefunktion weiter ausbauen“, so Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt.

Heizungsindustrie in Halle 11 und 12

Ab der ISH 2019 wird sich die Heizungsindustrie in den Hallen 11 und 12 präsentieren. Die Hersteller zeigen dort den Status Quo moderner Heizungstechnologie von der effizienten Wärmeerzeugung bis hin zur Wärmeübergabe. Die ISH Energy wächst durch die neue Infrastruktur und bildet zukünftig auch neue Themen ab. Andreas Lücke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) . „Die ISH Energy 2019 spiegelt mit dem neuen Hallenkonzept Heizsysteme, die hohe Effizienz mit der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien kombinieren. Dazu gehören auch neue Themen wie die PV-Nutzung zur Eigenversorgung in Kombination mit einer Wärmepumpe, einem thermischen oder elektrischem Speicher sowie einem zentralen digitalen Energiemanager.“

Themenbereich Wärmeverteilung in den Hallen 9.0 und 9.1

Die Hersteller von hocheffizienten Pumpen sowie weiterer Komponenten von zentralen Heizsystemen – Ausdehnungsgefäße, Heizungsarmaturen, Fittings und Stationen – werden unter dem Begriff Wärmeverteilung räumlich in den Hallen 9.0 und 9.1 zusammengeführt.

Einzelraumfeuerstätten in Halle 9.2

Die Einzelraumfeuerstätten verbleiben in Halle 9.2 und zeigen dort im Live-Betrieb ihre neusten Produkte.

Bereich Kälte-, Klima-, Lüftungstechnik in Halle 8

Der ebenfalls wachsende Bereich Kälte-, Klima-, Lüftungstechnik zieht in die Halle 8 und präsentiert sich nun gebündelt unter einem Dach. Gleichzeitig werden die Weichen für eine Weiterentwicklung der gebäudebezogenen Kältetechnik gelegt. Denn eine wesentliche Säule der ISH ist die intelligente Gebäudetechnik – im privaten Wohnungsbau genauso wie in Gewerbebauten. „Die Kältetechnik entwickelt sich in immer stärkerem Maße zu einer der bedeutendsten Säulen der technischen Gebäudeausrüstung. Dies erfordert gewerkeübergreifende, integrale Planungs- und Ausführungsprozesse. Die gemeinsame Präsentation von kälte-, klima- und lüftungstechnischer Kompetenz im Einklang mit innovativer Gebäudeautomation bei der ISH leistet hierfür einen wichtigen Beitrag“, erläutert Günther Mertz, Geschäftsführer Fachverband Gebäude-Klima (FGK).

Haus- und Gebäudeautomation, Energiemanagement und MSR in den Hallen 10.2 und 10.3

Die Haus- und Gebäudeautomation, Energiemanagement sowie die Mess-, Steuer-, Regelungstechnik und Prüfgeräte sind weiterhin in den Hallen 10.2 und 10.3 und damit im Zentrum der ISH Energy zu finden, da das Segment alle Teilbereiche vernetzt.

Weitere Informationen zur ISH 2019

Neben dem Neubau der Halle 12 wird die Halle 6 saniert und steht zur ISH 2019 nicht zur Verfügung. Die Welt der Installationstechnik wandert daher in die Hallen 5.0 und 5.1; das Segment Werkzeuge und Befestigungsmaterial wird zusammengeführt und präsentiert sich in der Halle 4.2. Die bis dahin dort beheimateten Aussteller der Erlebniswelt Bad ziehen in die bislang nicht genutzte Halle 1. Zusätzlich wird in der Halle 1.2 mit „International Sourcing“ ein neues Themenangebot geschaffen.

Neue Tagesfolge der ISH 2019

Die nächste ISH findet vom 11. bis 15. März 2019 (Montag bis Freitag) statt. Aussteller können sich bereits ab August 2017 anmelden. Mit der neuen Tagesfolge wird dem Wunsch der Aussteller Rechnung getragen. Den Fachbesuchern wird ein zusätzlicher Werktagsbesuch ermöglicht und den Ausstellern die Anreise erleichtert.

