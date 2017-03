23.03.2017

Neue Heizungstausch-Prämie der Gasbranche

Die Brancheninitiative Zukunft Erdgas und der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/ Rheinland-Pfalz (LDEW) haben auf der ISH eine Heizungsmodernisierungsaktion gestartet – die so genannten „Raustauschwochen“.

Dr. Timm Kehler, Vorstand von Zukunft Erdgas, Josef Rönz, Vorsitzender des LDEW, Wolfgang Wörle, Bezirksschornsteinfeger der Wiesbadener Schornsteinfeger und Uwe Glock, Vizepräsident des BDH (v.l.n.r.)... - © Zukunft Erdgas Weitere Beiträge zu diesem Artikel Trommeln für die Brennstoffzelle

Im Rahmen der Aktion, die zunächst bis zum 31. Oktober 2017 befristet ist, wird jeder private Heizungstausch mit einer Prämie in Höhe von mindestens 200 Euro belohnt. Diese Prämie kann mit den KfW-Förderprogrammen der Bundesregierung kombiniert werden. „Mit den Raustauschwochen geben wir Modernisierern einen zusätzlichen Anreiz, von veralteten und ineffizienten Kesseln auf moderne Erdgas-Heizungen umzusteigen. Das spart Heizkosten und entlastet das Klima“, sagte Dr. Timm Kehler, Vorstand von Zukunft Erdgas am 16. März.

Mindestens 200 Euro für den Heizungstausch

Mit namhaften Heizgeräteherstellern und regionalen Energieversorgungsunternehmen ist die Aktion breit aufgestellt und läuft als Pilotprojekt in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, hieß es in Frankfurt. „Wir freuen uns über die gute Beteiligung an unseren Raustauschwochen. Mit der Aktion möchten wir einen Impuls setzen, die Potenziale zur Emissionsreduktion in deutschen Heizkellern gezielt zu nutzen“, betonte Josef Rönz, Vorsitzender des LDEW und Mit-Initiator der Aktion.

Aktion läuft bis zum 31. Oktober

Auf der Website www.raustauschwochen.de können sich Verbraucher über die Heizungsmodernisierungsaktion und die beteiligten Energieunternehmen ihrer Region informieren. Die Versorger werben vor Ort mit eigenen weiteren Boni, zum Beispiel für eine Öl-Umstellung, einen Gasliefervertrag oder kostenfreien Energieberatungen. Zudem bieten die teilnehmenden Stadtwerke auf ihren Webseiten ausführliche Beratung zum Heizungstausch, zu Fördermöglichkeiten und zu den Vorteilen der „Raustauschwochen“.

www.raustauschwochen.de

www.zukunft-erdgas.info