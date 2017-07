07.07.2017

Sonniger in Deutschland

Mit einer Vertriebsgesellschaft im münsterländischen Ochtrup ist Sonniger Heating Partners seit Februar auch im deutschen Markt aktiv. Zum Angebot zählen Lufterhitzer und -schleier für Gewerbe und Industrie.

Der Wasser-Luft-Erhitzer „Heater“ für große Flächen in Industriebauten, soll besonders im Winter Wärmeverluste reduzieren und für eine angemessene Arbeits- und Lagersituation sorgen. Das Gerät verfügt... - © Sonniger Weitere Bilder

Der Wasser-Luft-Erhitzer „Heater“ sowie die Standard- und Industrie-Luftschleier „Guard“ und „Guard-Pro“ passen „optimal zu den innovativen und ökologischen Anforderungen deutscher Unternehmen“, begründet Norbert Potthoff, Geschäftsführer der Sonniger GmbH, seine Entscheidung, eine deutsche Vertriebsgesellschaft des europaweit tätigen Anbieters zu gründen. Potthoff spricht von „innovativen Produkte, die den aktuellen energieeinsparenden Neubau-, Modernisierungs- und Sanierungsanforderungen für den Industrie- und Hallenbau auf einzigartige Weise gerecht werden. Sie bieten Investoren, Bauherren und Betreibern vielfältige und langfristige Vorteile – beispielsweise bei Preis, Gewicht, Installation und energieeffizientem Betrieb.“ Ziel sei daher, nun auch in Deutschland Partner aus der Heizungsbranche zu gewinnen und diese bei ihren Angeboten und Aufträgen mit Produkten sowie mit praxisnahen Präsentationen vor Ort zu unterstützen.

Wasser-Luft-Erhitzer für Industriehallen

Der Wasser-Luft-Erhitzer „Heater“ für große Flächen in Industriebauten, soll besonders im Winter Wärmeverluste reduzieren und für eine angemessene Arbeits- und Lagersituation sorgen. Die Systemheiztechnik ist laut Hersteller mit allen aktuellen wassergeführten Wärmeerzeugern kombinierbar. Der Geräuschpegel des Gerätes ist dank hoher Schallabsorbation reduziert. Installateure schätzen zudem das geringe Gewicht von 11,9 bis 16,9 kg in befülltem Zustand – ein wichtiger Aspekt auf für die Tragfähigkeit von Decke und Wand, heißt es weiter aus Ochtrup. Derzeit ist die Wasser-Heizung in drei Modellen mit Leistungen bis 30, 50 und 70 kW erhältlich.

Der Standard-Luftschleier „Guard“ und die Industrievariante „GuardPro“ sollen den unkontrollierten Wärmeverlust in Handels- und Gewerbeimmobilien sowie in Industriehallen und Logistikkomplexen verhindern, damit die Raumtemperaturen auch trotz sich ständig öffnender Türen und Tore konstant bleiben. Im Eingangsbereich installiert erreicht „Guard“ eine Luftstrom-Reichweite von 3,5 m, „GuardPro“ deckt nach Unternehmensangaben bis zu 7,5 m ab. Der Standard-Luftschleier wird für den Einsatz in trockenen Räumen mit viel Publikumsverkehr – wie Läden, Kaufhäuser und Einkaufszentren empfohlen. Darüber hinaus könne er als Schutzschleier in Produktionsstätten genutzt werden, an denen mit öligen Stoffen, chemischen Dämpfen und anderen potentiellen Luftverunreinigungen hantiert wird. Erhältlich ist er in drei Größen (1, 1,5 und 2 m) sowie in unterschiedlichen Varianten mit Wärmetauscher, mit oder ohne Elektroheizung.

Der Industrie-Luftschleier „GuardPro“ ist als Schutzbarriere an Türen und Toren von Lager- und Produktionshallen, Kühlhäuser, Be- und Entladestellen sowie großen Gewerbe- und Logistikflächen konzipiert. Durch seine gezielte Ausrichtung soll er das Eindringen kalter oder heißer Luft (ohne Heizung) verhindern und gleichzeitig vor Verunreinigungen wie Staub oder Insekten schützen. Das Gerät steht mit 150 W und 200 W Leistung zur Verfügung kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden.

www.sonniger.com