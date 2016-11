23.11.2016

Vaillant baut millionstes Brennwert-Heizgerät "ecoTEC"

Der Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnikspezialist Vaillant Group hat am 22. November 2016 in seinem Stammwerk in Remscheid die Fertigung des millionsten wandhängenden Brennwertgerätes "ecoTEC" der aktuellen Generation gefeiert.

In Remscheid wurde am 22. November 2016 das millionste Brennwert-Heizgerät Vaillant "ecoTEC" der fünften Generation gefertigt. - © Vaillant Group

Laut Vaillant wird das Brennwert-Heizgerät "ecoTEC" in Remscheid seit 2011 mit jährlich steigenden Stückzahlen gefertigt. "Unsere Mitarbeiter fertigen in Remscheid Qualitätsprodukte, die sich international bis nach China großer Beliebtheit erfreuen", so Werksleiter Lutz Forßmann. Vaillant nimmt das millionste Brennwertgerät aus dieser Generation zum Anlass, das Mütterzentrum von SOS-Kinderdörfer Salzgitter mit ecoTEC Brennwertgeräten auszustatten.

Als strategischer Partner von „SOS-Kinderdörfer weltweit“ baut Vaillant seit mehreren Jahren international Heiztechnik in Gebäude der Hilfsorganisation ein.

Vaillant baut neues Forschungs- und Entwicklungszentrum

Das Remscheider Stammwerk der Vaillant Group ist einer der größten Fertigungsstandorte im Produktionsnetzwerk des Unternehmens. Mit dem Neubau eines Forschungs- und Entwicklungszentrums soll der Hauptsitz des Unternehmens zu einem Standort für Zukunftstechnologien werden.

www.vaillant-group.com