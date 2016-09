20.09.2016

Vaillant optimiert HeizungOnline

Vaillant hat Mitte September angekündigt, Angebots- und Rechnungslegung bei ihrem Vertriebs- und Serviceangebot HeizungOnline umzugestalten sowie technische Verbesserungen umzusetzen.

„Durch die Rückmeldungen aus der Pilotphase haben wir hilfreiche Anregungen für die Weiterentwicklung von HeizungOnline erhalten“, begründet Dr. Tillmann von Schroeter, Geschäftsführer Vaillant Deutschland, die Entscheidung. Das Portal verzeichnete nach Unternehmensangaben knapp 60 000 Zugriffe in den ersten drei Monaten der Pilotphase. Neben den Erkenntnissen aus dem Nutzerverhalten der Webseiten-Besucher „haben wir wertvollen Input aus Gesprächen mit wichtigen Marktbeteiligten genutzt, um Verbesserungen in den Prozess zu integrieren“, sagt von Schroeter.

Handwerker wird Vertragspartner seines Endkunden

Laut Vaillant sind folgende Punkte neu: Eine aussagekräftige erste Preisindikation zu einem neuen Heizsystem wird nicht mehr direkt online im Portal angezeigt, sondern zusammen mit der Empfehlung für das neue Heizsystem binnen Sekunden per eMail an den Interessenten versendet. Dafür wählt dieser im Portal einen an HeizungOnline teilnehmenden Fachhandwerker aus. Unabhängig davon soll die Angebots- und Rechnungslegung künftig inklusive der Preisstellung durch den teilnehmenden Fachhandwerker vor Ort erfolgen. „Dieser wird damit Vertragspartner seines Endkunden“, heißt es weiter aus Remscheid.

Über 100 Fachbetriebe bei HeizungOnline

„Mit den neuen Funktionen haben wir eine ausgezeichnete Lösung für alle Beteiligten gefunden und erfüllen gleichermaßen die Erwartungen eines online-affinen Endkunden“, resümiert von Schroeter. Die angekündigten Veränderungen sollen bis Jahresende umgesetzt und getestet werden. Bislang haben sich laut Vaillant über 100 Fachhandwerksbetriebe für HeizungOnline entschieden. Diese sollen in den kommenden Monaten geschult und in die Plattform integriert werden. Der Heiztechnikkonzern kündigte an, das Portal ab Anfang 2017 stufenweise für weitere interessierte Fachhandwerksbetriebe live zuschalten. Vaillant wurde zuletzt heftig für HeizungOnline kritisiert. Nach Ansicht des Fachverbands SHK NRW erfolgt mit dem Online-Vertriebsmodell „der Direktverkauf von Heizsystemen an den Endkunden“.

