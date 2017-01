16.01.2017

VDI: Deutschland holt auf in Sachen Building Information Modeling

Im Vergleich zu anderen Ländern verbreitet sich die Akzeptanz von Building Information Modeling (BIM) in Deutschland zögerlich. Aber auch in Deutschland wächst laut VDI die Erkenntnis rasant, dass es bei BIM nicht nur um Digitalisierung geht, sondern um eine digitale Transformation der Bauindustrie. Hierzu veröffentlicht der Verein im Rahmen der Fachmesse BAU 2017 seine aktualisierte BIM-Agenda sowie eine Regel der Technik; die VDI 2552 Blatt 3 (Entwurf).

Deutschland holt laut VDI in Sachen Building Information Modeling auf. Trotzdem bestehe weiterhin großer Bedarf an nationalen und internationalen BIM-Vereinbarungen und -Standards. - © VDI

Aus deutscher Sicht ist laut VDI die größte Herausforderung, den Anschluss an die Länder zu finden, die das Thema bereits seit vielen Jahren intensiv verfolgen und einen großen Erfahrungsvorsprung haben. Eine Umfrage von Februar 2016 zeige, dass im deutschen Bauwesen immer noch 40 % der maßgeblichen Akteure nichts mit BIM anzufangen wussten. Damit lag Deutschland weit hinter Ländern wie beispielsweise Großbritannien, den Niederlanden und Dänemark.

Der Prozess, das Thema BIM in Deutschland in das breite Bewusstsein zu bekommen, und ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, ist demnach noch lange nicht abgeschlossen.

BIM benötigt gemeinsame Vereinbarungen und Standards

"Entscheidend für den Erfolg von BIM ist es, gemeinsame Spielregeln in Form von Vereinbarungen und Standards zu finden", sagt Prof. Rasso Steinmann vom iabi-Institut für angewandte Bauinformatik der Hochschule München und Vorsitzender des VDI-Koordinierungskreises BIM. "Diese betreffen Verfahrensabläufe und grundsätzliche Prozesse, die Beseitigung von rechtlichen Unsicherheiten, die Weiterentwicklung der unterstützenden Datenformate und IT-Werkzeuge und das Einfließen in die Aus- und Weiterbildung."

VDI 2552 Blatt 3: Digitale Steuerung von Budgets und Terminen

Mit BIM können laut VDI gestalterische, qualitative, wirtschaftliche und zeitliche Vorgaben heute problemlos in sogenannten "5-D"-Modellen abgebildet werden. "Der eigentliche Nutzen erweist sich allerdings erst beim Steuern der Ausführungs- und Betriebsprozesse im ständigen Abgleich von Soll- und Ist-Werten", meint Wolfgang Müller, Director of Product Management der RIB Software AG. "Um diesen Abgleich zwischen den verschiedenen Planungs- und Bau-Beteiligten objektiv messbar zu machen, braucht es eine standardisierte digitale Beschreibung des Bausolls in qualitativer, monetärer und terminlicher Hinsicht. Die neue Richtlinie VDI 2552 Blatt 3 'Building Information Modeling – Mengen und Controlling' bietet einen Einstieg in die verschiedenen Verfahren der digitalen Beschreibung von messbaren Zielen."

VDI-Richtlinie soll praktische Handreichung für Baubeteiligte sein

Grundlage ist hierfür ein gemeinsames Verständnis der BIM-Daten mit einem Fokus auf die zur Zielerreichung und deren Messung erforderlichen Mengengerüste. Dabei soll sowohl der Blick des Auftraggebers bzw. Architekten als auch des Ausführers bzw. Fachplaners berücksichtigt werden. Die neue VDI-Richtlinie hat den Anspruch, eine praktische Handreichung für alle zu sein, die mit Hilfe digitaler Prozesse das Errichten und Betreiben von Bauwerken budget- und terminsicher gestalten.

BIM-Leitsatz: "Erst virtuell planen, dann real bauen"

"Die Zielsetzung der digitalen Transformation im Bauwesen und insbesondere von BIM muss sein, eine digitale und schlanke Projektabwicklung zu realisieren", sagt Samy Kröger, Technischer Leiter BIM-Lean-Team bei Zech Bau Holding GmbH und Mitglied des VDI-Fachbeirats Bautechnik. Dabei müsse der Fokus auf proaktives Handeln gerichtet sein und dem Leitsatz "Erst virtuell planen, dann real bauen" folgen.

"Die Kundenzufriedenheit, die Reduzierung von Verschwendung sowie Erhöhung des Wertschöpfungsprozesses müssen im Vordergrund stehen", so Kröger. "Gleichzeitig muss Kollaboration die derzeit vorherrschende Konfrontation ablösen." Nur dann könne BIM auch dazu beitragen, alle Bauprojektbeteiligten zu entlasten und zu einem vernünftigen Miteinander zu führen. Weitere Informationen unter www.vdi.de/bim.

