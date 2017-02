13.02.2017

Wingas und Viessmann kooperieren

Um die Wahrnehmung von Erdgas als Energieträger in der Öffentlichkeit zu stärken, haben der Heizsystemhersteller Viessmann und der Erdgasversorger Wingas eine Vertriebs- und Marketingkooperation vereinbart.

Wollen vertriebliche Synergien mit effizienten Gasheizungen im Wärmemarkt heben: Dr. Ludwig Möhring, Vertriebs-Geschäftsführer der Wingas GmbH (links), und Dr. Frank Voßloh, Geschäftsführer der Viessmann...

Die Zusammenarbeit richtet sich vor allem auf den Wärmemarkt und ist zunächst auf eine Laufzeit von zwei Jahren angelegt, teilten beide Unternehmen am 8. Februar auf der E-world in Essen mit. Die Kooperation soll neben der Förderung von Leuchtturmprojekten im Neubausektor und gemeinsamen Förderprogrammen zur Stärkung innovativer Erdgastechnologien für Bestandsbauten auch den Ausbau gemeinsamer vertrieblicher Aktivitäten umfassen.

Die Erdgas-Potenziale aufzeigen

„Wir müssen die Potenziale des Energieträgers Erdgas deutlicher gegenüber der Politik und in der Öffentlichkeit aufzeigen – gerade im Hinblick auf den Klimaschutz“, sagte Dr. Ludwig Möhring, Vertriebs-Geschäftsführer der Wingas GmbH, mit Blick auf die Zusammenarbeit. Seinen Angaben zufolge ist „der Austausch alter Heizungen durch effiziente Gastechnologien oft die schnellste und preisgünstigste Option, um signifikante CO 2 -Einsparungen zu erzielen und gleichzeitig die individuellen Heizkosten zu reduzieren“. Allerdings werde diese Lösung „leider politisch allzu oft ausgeblendet – zum Nachteil der Verbraucher und zum Nachteil des Klimas“, so Möhring.

Vertriebliche Synergien nutzen

„Gemeinsam werden wir deshalb vertriebliche Synergien nutzen, um auch Kunden im Gewerbe- und Industriebereich zusammen anzusprechen“, kündigte Dr. Frank Voßloh, Geschäftsführer der Viessmann Deutschland GmbH, an. „Wir wollen aber auch Privatkunden von der Zukunftsfähigkeit des Energieträgers im Wärmemarkt überzeugen. Dafür wird es finanzielle Zuschüsse, umfangreiche Contractingangebote und zusätzliche Garantieverlängerungen geben, etwa für zukunftsweisende Brennstoffzellen zur kombinierten Wärme- und Stromerzeugung“, ergänzte Voßloh.

