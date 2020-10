14.10.2020

3D-Drucker-Wohnhaus mit Gebäudetechnik von Viessmann

Ein Meilenstein der Bautechnik entsteht zurzeit im nordrheinwestfälischen Beckum. Dort errichtet die Peri GmbH Deutschlands erstes Wohnhaus im 3D-Betondruck. Beheizt, gekühlt und belüftet wird es nach seiner Fertigstellung von der Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-S und dem automatischen Wohnungslüftungssystem Vitovent 300-W.

Die ersten Wände des zweigeschossigen Einfamilienhauses werden gerade hochgezogen. Dazu trägt eine Düse Spezialbeton Schicht auf Schicht auf. Der Druckkopf bewegt sich über drei Achsen auf einem fest installierten Rahmen. Bedient wird der Drucker von lediglich zwei Personen. Für einen Quadratmeter doppelschaliger Wand benötigt das Gerät lediglich etwa fünf Minuten. Durch diese innovative Technik lassen sich gegenüber den herkömmlichen Bauweisen nicht nur erheblich Zeit einsparen, auch der Ressourcenverbrauch soll deutlich geringer sein. Außerdem eröffnet diese Technologie größere Freiheit bei der Gebäudegestaltung.

Nach den Erwartungen der Peri GmbH wird der 3D-Betondruck in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen. So sollen schon jetzt weitere Wohnhausprojekte in Vorbereitung sein.

Lösung für Wärme, Kühlung und frische Luft

Nach seiner Fertigstellung wird das Haus, das etwa 160 Quadratmeter Wohnfläche bieten wird, von einer Split Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-S beheizt und an heißen Sommertagen gekühlt. So herrschen ganzjährig angenehme Temperaturen im Inneren des Hauses. Die Wärmepumpe ist mit einem COP (Coefficient of Performance) von bis zu 5,0 (nach EN 14511 bei A7/W35 °C) hocheffizient und deshalb in die Energieeffizienzklasse A++ eingestuft.

Daneben wird der neue Vitoset Wärmepumpen-Hybridspeicher WPU 300/100L als Heizungspuffer und Speicher-Wassererwärmer zum Einsatz kommen. Der Hybridspeicher ist eine besonders platzsparende Lösung, die aus einem emaillierten 300 l-Warmwasserspeicher und einem 100 l-Pufferspeicher besteht. Der Speicher wird komplett isoliert in einem Stück angeliefert.

Zentrales Wohnungslüftungssystem

Frische, saubere und vor allem möglichst keimfreie Raumluft ist in Zeiten von Corona so wichtig wie nie zuvor. Deshalb erhält Deutschlands erstes 3D-Druckhaus das zentrale Wohnungslüftungssystem Vitovent 300-W. Dieses neue Lüftungssystem ist besonders leise, sehr kompakt und gewinnt in der kalten Jahreszeit bis zu 92 % der in der Abluft enthaltenen Wärme heizkostensparend zurück. Kombiniert mit der Vitocal 200-S Wärmepumpe kann die Lüftung jederzeit über die kostenlose ViCare App per Smartphone bedient werden. Ein weiterer Vorteil für Bauherren: Die Kombination aus Vitocal 200-S und Vitovent 300-W erfüllt die Anforderungen des BAFA für die Förderung im Neubau.

