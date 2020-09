07.09.2020

„50 Sustainability & Climate Leaders”: Wilo ist dabei

Die Wilo Gruppe wurde dieses Jahr zusammen mit weiteren 49 weltweit agierenden Unternehmen ausgewählt, um an der globalen Nachhaltigkeits- und Klimaschutz Initiative namens „50 Sustainability & Climate Leaders“ der Vereinten Nationen und Bloomberg mitzuwirken.

Die beteiligten Unternehmen handeln auf der Grundlage der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. „Wir sind stolz und freuen uns Teil dieser Initiative zu sein. Die Wilo Gruppe als führendes Technologieunternehmen in der Pumpenindustrie setzt sich dafür ein, weltweit bessere Lebensstandards zu erreichen und die Effizienz der wasserwirtschaftlichen Systeme angesichts des Klimawandels zu verbessern“, erläutert der Vorstandsvorsitzende und CEO der Wilo Gruppe, Oliver Hermes.

Als Klimaschutz-Unternehmen ist Nachhaltigkeit fester Bestandteil der Unternehmensstrategie der Wilo Gruppe. Bis zum Jahr 2025 soll beispielsweise 100 Millionen Menschen ein besserer Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht werden. „Unsere Produkte, Systeme und Lösungen tragen dazu bei, Menschen auf der ganzen Welt auf intelligente, effiziente und klimafreundliche Weise mit Wasser zu versorgen“, unterstreicht Oliver Hermes.

Darüber hinaus beanspruchen Pumpen etwa 10 % des globalen Energieverbrauchs. Allein durch den Austausch veralteter Technik könnten durch Wilo-Hocheffizienzpumpen bis zu 246 Terawattstunden eingespart werden – vergleichbar mit der Leistung von 80 Kohlekraftwerken.

Corporate Political Responsibility als gelebte Praxis

Im Rahmen der „50 Sustainability & Climate Leaders“ Initiative leisten die teilnehmenden Unternehmen einen wichtigen Beitrag in der Debatte zu aktuellen Themen wie Umwelt- und Klimaschutz sowie sozialer Gerechtigkeit. Gleichzeitig präsentieren sie in kurzen Dokumentationen digital die Ergebnisse des eigenen nachhaltigen Handelns.

„Wir beziehen klar Stellung zu Themen wie Klimaschutz, Energie- und Ressourceneffizienz sowie zur Digitalen Transformation. Gemeinsam mit unseren weltweiten Netzwerkpartnern treiben wir zukunftsorientierte klimafreundliche Lösungen voran und fördern proaktiv den Dialog mit Politik, Wirtschaft und NGOs. Corporate Political Responsibility als Teil nachhaltigen Handelns ist bei uns gelebte Praxis“, erklärt der Wilo-Chef.

Digitale Transformation als Chance für Nachhaltigkeit

„Die an der Kampagne ‚50 Sustainability & Climate Leaders‘ beteiligten Unternehmen sind Meister darin, Pläne in die Tat umzusetzen und einen Platz für Nachhaltigkeit im Herzen ihrer Unternehmen zu finden“, so Paolo Emilio Zanini, CEO der TBD Media Group und Initiator der Kampagne.

Mehr denn je sind in Zeiten der Corona-Pandemie unternehmerische Vorbilder gefragt. „Die Digitale Transformation erleichtert den Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft und sollte deshalb als Chance für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz gesehen werden“, so Oliver Hermes.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam den Klimawandel verlangsamen und die globalen Klimaschutzziele erreichen können. Wir hoffen mit unseren Dokumentationen andere zu ermutigen, das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch über Unternehmens- und Landesgrenzen hinweg voranzutreiben“, betont der Vorstandsvorsitzende und CEO der Wilo Gruppe.

Hier gelangen Sie zu der Wilo TV-Ausgabe zum Thema „Wilo - einer von weltweit „50 Sustainability & Climate Leaders”“: https://wilo.com/de/Wilo-TV/Wilo-TV/

https://www.50climateleaders.com/wilo-se-pumps-and-partnerships-for-a-sustainable-future/

www.wilo.com