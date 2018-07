02.07.2018

Änderungen in der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH

Die Robert Bosch GmbH nimmt einige Änderungen in der Personalstruktur vor. Rolf Bulander verabschiedet sich Ende des Jahres in den Ruhestand. Christian Fischer und Rolf Najork werden neu in die Geschäftsführung berufen.

Von Links: Dr. Rolf Bulander, Dr.-Ing. Stefan Hartung, Rolf Najork, Dr. Christian Fischer, Dr. Michael Bolle.

Zum 31.Dezember 2018 tritt Dr. Rolf Bulander (59) nach 30 Jahren bei der Robert Bosch GmbH in den Ruhestand. Der promovierte Maschinenbau-Ingenieur ist seit 2013 Mitglied der Geschäftsführung und verantwortet seit 2015 den Unternehmensbereich Mobility Solutions.

Gesellschafter und Aufsichtsrat dankten Bulander für seine langjährige und sehr erfolgreiche Tätigkeit im Unternehmen. „Mit hohem Engagement in der Sache und großem Teamgeist ist es Rolf Bulander immer wieder gelungen, auch schwierige Situationen zu meistern und dabei Mitarbeiter, Kunden und Kollegen mitzunehmen“, so Dr. Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung. „In seiner Zeit als Geschäftsführer konnte der Umsatz im heutigen Bereich Mobility Solutions um über 50 Prozent gesteigert werden.“

Bulander hat für Bosch viel erreicht

„Rolf Bulander hat in seiner Zeit als Geschäftsführer wichtige Beiträge für die Zukunft der Mobilität im Unternehmen geleistet. So hat er maßgeblich die Neugründung des Bereichs Powertrain Solutions betrieben und damit strategische Weichen gestellt. Sein Verdienst ist auch die Neuausrichtung des ehemaligen Bereichs Kraftfahrzeugtechnik vom Komponenten- und Systemanbieter zum Anbieter von Mobilitätslösungen. Gleichzeitig hat Rolf Bulander wesentliche Impulse gesetzt für den strategischen Transformationsprozess hin zur Elektromobilität“, ergänzte Franz Fehrenbach, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Robert Bosch GmbH und geschäftsführender Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG. „Die menschliche Art im Umgang hat Rolf Bulander immer Respekt jenseits seiner fachlichen Expertise verschafft . Als Person hat er immer die Unternehmenswerte verkörpert.“

Zwei neue Vorstandsmitglieder

Neues Mitglied der Geschäftsführung wird Dr. Christian Fischer (50). Der Senior Partner der Unternehmensberatung Roland Berger wird von 1. Januar 2019 an den Unternehmensbereich Energy and Building Technology leiten. Seine Zuständigkeiten umfassen unter anderem die Geschäftsbereiche Building Technologies, Thermotechnology, Bosch Global Service Solutions sowie die Robert Bosch Smart Home GmbH. Fischer ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und hat Verantwortung auf Vorstandsebene unter anderem bereits als CEO in einem TecDAX-Unternehmen übernommen. Er tritt bereits im Oktober 2018 in die Geschäftsführung des Unternehmens ein und bereitet sich auf seine Aufgaben vor.

Ebenfalls neu in die Geschäftsführung berufen wird Rolf Najork. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende der Bosch Rexroth AG übernimmt von Hartung zum 1. Januar 2019 den Unternehmensbereich Industrial Technology und damit die Zuständigkeit für die Geschäftsbereiche Drive and Control Technology, Packaging Technology sowie den Produktbereich Bosch Connected Industry. Unverändert bleibt 56-Jährige Najork in Personalunion CEO bei Bosch Rexroth.

Chief Digital Officer

Dr. Michael Bolle wird mit Wirkung zum 1. Juli 2018 in die Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH berufen. Derzeit leitet der 57-Jährige den Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung. Er übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Digital Officers und die Funktion des Chief Technology Officers (Technikgeschäftsführer). Seine künftigen Zuständigkeiten umfassen neben dem Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung auch den Zentralbereich Informationsverarbeitung (IT), die Tochtergesellschaft Bosch Software Innovations GmbH und die Zentralstelle Koordination Technik und Entwicklungsmethodik.

Mit der Berufung eines Chief Digital Officers setzt Bosch ein deutliches Zeichen, die digitale Transformation des Unternehmens weiter voranzutreiben und die Technologie- und Produktstrategie sowie die Strategie der Unternehmens-IT so eng wie möglich zu verzahnen.

www.bosch.de