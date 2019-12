19.12.2019

BDH und FGK starten „Bündnis für Wohnungslüftung“

Ohne mechanische Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung sind Niedrigstenergiegebäude nicht sinnvoll zu realisieren. Vor diesem Hintergrund starten der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e. V. (BDH) und der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) das „Bündnis für Wohnungslüftung“.

Ziel der Kampagne ist es, Politik und Öffentlichkeit umfassend sowohl über die Notwendigkeit wie auch über die Vorteile der mechanischen Wohnungslüftung zu informieren. Insbesondere die CO 2 -Einsparpotenziale, die mit der Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung aufgrund des reduzierten Heizenergiebedarfs im Wohngebäude erzielt werden können, sollen in Richtung Politik kommuniziert werden.

Informationsflyer, Online-Plattformen und Vortragsveranstaltungen sollen neben politischen Veranstaltungen mit Vertretern der Gesundheits-, Wohnbau- und Energiepolitik dazu beitragen, die Kommunikation des Themenkomplexes zu intensivieren. „Es gilt, deutlich zu machen, dass eine unkontrollierte Fensterlüftung nicht in der Lage ist, den aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz, CO 2 -Einsparung und Raumluftqualität Rechnung zu tragen“, so die Initiatoren der geplanten Kampagne.

BDH und FGK repräsentieren gemeinsam rund 90 % des Marktes der zentralen Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung. Auch im Bereich der dezentralen Lösungen vertreten die Verbände nahezu alle führenden Anbieter. Hinter der Kampagne stehen alle namhaften Anbieter aus dem Bereich der Wohnungslüftung.

