23.03.2018

Benedikt Mahr kehrt zu Gienger zurück

Benedikt Mahr wechselt von der GC-Gruppe in Bremen nach Markt Schwaben in die Geschäftsführung der Wilhelm Gienger KG.

Benedikt Mahr wechselt von der GC-Gruppe in Bremen nach Markt Schwaben in die Geschäftsführung der Wilhelm Gienger KG.

Seit zehn Jahren ist Benedikt Mahr Teil der Führungsmannschaft der GC-Gruppe, zu der die Gienger-Gruppe als größter Tochterverbund zählt. Das rasante Wachstum in Bayern, Baden-Württemberg, den Alpenstaaten und Osteuropa erfordert nun die Erweiterung der Gienger-Führungsebene, teilte das Großhandelsunternehmen am 20. März mit. Mahr wird daher als langjähriger persönlich haftender Gesellschafter der Wilhelm Gienger KG zurück an seine alte Wirkungsstätte nach Markt Schwaben kehren, um sich gemeinsam mit seinem Führungskollegen Kurt Baumgärtner, ebenfalls persönlich haftender Gesellschafter der Wilhelm Gienger KG, voll und ganz auf die Weiterentwicklung von Gienger zu konzentrieren, heißt es weiter aus Bremen. „Nach gut sieben Jahren im hohen Norden zieht es mich bei so einer reizvollen beruflichen Herausforderung wieder zurück in die Heimat“, sagte Mahr.

Mahr für Osteuropa, Österreich und der Schweiz zuständig

Während Baumgärtner für die Regionen Bayern und Baden-Württemberg zuständig ist, soll sich Mahr um die Geschäfte von Gienger in Osteuropa, Österreich und der Schweiz kümmern. Seine Verantwortlichkeiten in der Cordes & Graefe KG für die Bereiche EDV, Produktdatenmanagement und Logistik werden nach Unternehmensangaben neu strukturiert. Mahr soll diesen Prozess bis zum Abschluss und einer Nachfolgeregelung begleiten und die Verantwortung sukzessive übergeben. Seine Funktionen als Repräsentant der GC-Gruppe in verschiedenen Ausschüssen und im Verbandswesen sollen davon unberührt bleiben. Ab April 2018 werden damit Thomas Werner, André Wedemeyer und Uwe Niederprüm die Geschäfte der GC-Gruppe leiten.

www.gc-gruppe.de