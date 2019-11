29.11.2019

BHKW-Infozentrum bietet interaktive Energiewende-Fälle online

Das BHKW-Infozentrum veröffentlicht erste interaktive Informationsbeiträge über Fragestellungen der Energiewende. Leser können sich mit den dort beschriebenen Praxisfällen aktiv beschäftigen.

Interaktiv an Energiewende-Fällen teilnehmen, statt nur davon zu lesen. - © momius – stock.adobe.com

Die neue Rubrik „Komplexe Energiewende-Fälle in der täglichen Praxis“ behandelt technologische und rechtliche Problemfälle, die vielfach gar nicht als komplex empfunden werden. Unabhängig ob komplex oder eher einfach – in der täglichen Praxis werden die in dieser Rubrik behandelten Fälle häufig falsch bewertet.

„Leserinnen und Leser sollen nicht nur den Text konsumieren, sondern erst einmal über Problemfälle der alltäglichen Praxis nachdenken“, erklärt Markus Gailfuß vom BHKW-Infozentrum. Statt einen ausführlichen Bericht zu verfassen, will das BHKW-Infozentrum in dieser Rubik zum Nachdenken anregen. Daher erfolgt die Präsentation der Energiewende-Fälle in drei Stufen:

Der konkrete Praxisfall wird kurz erläutert.

wird kurz erläutert. Am Ende des Energiewende-Falls stehen mehrere Aussagen . Die richtige(n) Aussage(n) sind von Lesern anzukreuzen.

. Die richtige(n) Aussage(n) sind von Lesern anzukreuzen. Auf einer zweiten Seite wird die richtige Einschätzung des Energiewende-Praxisfalls dargestellt. Außerdem sehen die Leserinnen und Leser dort, ob die Situation richtig eingeschätzt wurde.

Die ersten beiden interaktiven Energiewende-Fälle tragen die Titel „Mieterstrom - Regeln bei der Stromversorgung von Mietern“ sowie „Modernisierung einer BHKW-Anlage mit 50 kW“.

Über die BHKW-Infozentrum GbR

Seit 20 Jahren informiert die BHKW-Infozentrum GbR auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

www.bhkw-infozentrum.de