28.07.2020

Bosch und IBC Solar kooperieren

IBC Solar, ein weltweit führendes Systemhaus für Photovoltaik (PV) und Energiespeicher, kooperiert ab sofort mit der Heizungsmarke Bosch, einem führenden Anbieter von intuitiv-einfachen und hochwertigen Heiztechnik-, Raumklima-, Energiemanagement- und Warmwasserlösungen für ein vernetztes Zuhause.

(von vorne) Udo Möhrstedt, CEO Vorstand IBC Solar, Alexander Wuthnow, Leitung Vertrieb Bosch Junkers (Deutschland, Luxemburg, Schweiz), Andreas Grey, IBC Solar Vertriebsleiter Deutschland, Xaver Lindner,... - © Bosch Thermotechnik GmbH

Ziel der Partnerschaft von Bosch und IBC Solar ist die Realisierung intelligenter Energielösungen, die Heiztechnik, Warmwasser, Energiemanagement und Photovoltaik in einem Komplettsystem perfekt aufeinander abstimmen. IBC Solar unterstützt Bosch zukünftig nicht nur mit Produktkomponenten und seinem flächendeckenden Netzwerk an Installationspartnern, sondern steht auch als PV-Experte für die Anlagenplanung und Konstruktion zur Seite. Das vernetzte Zuhause gewinnt immer größere Bedeutung. Bosch hat dieses Potenzial erkannt und bündelt seine Kompetenzen im Gebäudebereich auch in Energiemanagement-Lösungen für Wohngebäude. Dabei setzt Bosch nun auf die langjährige PV-Expertise von IBC Solar. In dieser Zusammenarbeit von Experten übernimmt IBC Solar die Lieferung von Modulen, Wechselrichtern und Halterungen sowie die Auslegung und Installation der PV-Anlage.

Produktportfolio zu Photovoltaik

Ebenso erfolgt die Anmeldung beim Netzbetreiber über das Systemhaus. Hierfür greift IBC Solar auf sein flächendeckendes und erfahrenes Netzwerk an Fachpartnern zurück. Daher steht Bosch-Kunden zukünftig auch ein umfassendes Produktportfolio rund um Photovoltaik von ihrem Bosch-Ansprechpartner zur Verfügung. So werden eine effiziente und umweltfreundliche Wärmeerzeugung und die wirtschaftliche Nutzung des eigenen Stroms ganz einfach.

„Diese Kooperation zeigt, dass Strom und Wärme näher zusammenrücken und dass besonders die Photovoltaik im Rahmen des neuen Gebäudeenergiegesetzes ein großes Potenzial bietet. Gerade im Gebäudebereich kann sie so zu einem wichtigen Partner der Heizungsbranche werden. Von dem erweiterten Angebot profitieren sowohl die Endkunden als auch die Installationspartner von Bosch und IBC Solar“, erläutert Andreas Grey, Leiter Vertrieb Deutschland IBC Solar.

Abgestimmte Gesamtlösung

„Bosch bietet seinen Kunden nicht nur ein umfassendes Produktportfolio, sondern auch umfangreiche Service-Leistungen aus einer Hand. Gemeinsam mit IBC Solar realisieren wir nun eine abgestimmte Gesamtlösung für das elektrifizierte Zuhause. Umweltschonend und effizient Energie zu erzeugen, sie intelligent einzusetzen und dabei Stromkosten zu sparen, wird damit noch einfacher", sagt Dr. Alexander Wuthnow, Vertriebsleiter Bosch Junkers (Deutschland, Luxemburg, Schweiz).

www.bosch-thermotechnology.com