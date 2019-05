02.05.2019

Broschüre „Lagerung von Holzpellets“ neu aufgelegt

Das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) hat die vollständig überarbeitete Broschüre „Lagerung von Holzpellets – ENplus-konforme Lagersysteme“ veröffentlicht. Die Empfehlungen richten sich an Fachleute und Privatpersonen, die Pelletlager planen, errichten und ausstatten wollen.

Detailliert wird die Planung eines sicheren und die Pelletqualität schonenden Pelletlagers erklärt. Sowohl für Lagerräume als auch Fertiglagersysteme werden der aktuelle Stand der Technik und Normen zu Lage, Brandschutz, Statik, Austrags- und Befüllsystemen sowie Belüftung anhand vieler Skizzen und Bilder praxisnah erläutert. Die Inhalte der im April 2019 erschienenen DIN EN ISO 20023 sind ebenso enthalten wie die Beratungspflichten des Heizungsbauers.

Optimale Pelletlagerung sichert saubere Verbrennung

DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele: „Die richtige Konzeption und Ausführung des Pelletlagers ist ein entscheidender Faktor für eine hohe Pelletqualität. Nur so ist eine saubere Verbrennung und damit ein komfortabler Heizungsbetrieb möglich. Mit Fachwissen aus der Mitgliedschaft des Deutschen Energieholz- und Pellet-Verbands (DEPV), koordiniert und aufbereitet vom DEPI, dokumentiert die Lagerbroschüre die konsequente Arbeit der Branche für Qualitätssicherung. Die vorliegenden Empfehlungen beinhalten sowohl Anforderungen an die technische Ausführung als auch Hinweise zum sicheren und fachgerechten Betrieb von Pelletlagern.“

Die empfohlenen Ausführungsvarianten stehen dabei im Einklang mit den in Deutschland gültigen Normen. Zusätzlich bildet der Inhalt die Grundlage für Reklamationen bei der Pelletzertifizierung EN plus. Eine Vorlage für ein Übergabeprotokoll des verantwortlichen Heizungsbauers an den Kunden wurde ebenfalls aktualisiert. Neu aufgenommen wurde ein Glossar, das einen schnellen Überblick über die branchenrelevanten Fachbegriffe ermöglicht.

Die „Lagerbroschüre“ hat sich im Laufe der Zeit zur wichtigsten Informationsquelle zur Lagerung von Holzpellets entwickelt, auch ohne bindenden Charakter. Vier Vorgängerausgaben trugen den Titel „Empfehlungen zur Lagerung von Holzpellets“. International gibt es in dieser Ausführlichkeit keine vergleichbare Publikation zum Bau und Betrieb von Pelletlagern.

Sie können die neue Broschüre hier kostenlos als PDF einsehen oder im DEPI-Shop kostenpflichtig bestellen.

www.depi.de