26.03.2019

BTGA: Gebäude-Forum und BIM@ISH zogen zahlreiche ISH-Besucher an

Das dritte Gebäude-Forum der Weltleitmesse ISH 2019 erreichte mit 1.250 Zuhörer bei insgesamt 39 Vorträgen einen neuen Besucherrekord.

Professor Dr.-Ing. Martin Neumann MdB, energiepolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, eröffnete das Gebäude-Forum auf der ISH 2019.

Eröffnet wurde das Gebäude-Forum durch den energiepolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Prof. Dr.-Ing. Martin Neumann MdB. Veranstaltet wurde das Forum gemeinsam von BTGA, VDMA, AMG (Automation + Management für Haus + Gebäude) und ZIA (Zentraler Immobilienausschuss e.V.).

An fünf Tagen informierten auf dem Gebäude-Forum Expertinnen und Experten über Zukunftsthemen der TGA und der Immobilienbranche. Besonderes Interesse zog das Thema „BIM – Building Information Modeling“ am dritten Tag der ISH auf sich: Zu den Ausführungen über die Entwicklungen, die zukünftigen Anforderungen und die internationalen Erfahrungen kamen die Besucher so zahlreich, dass viele nur im Stehen die Vorträge verfolgen konnten. An den anderen Forumstagen wurden weitere Themen diskutiert: „Weiterbildung“, „Politische Rahmenbedingungen“, „Gebäudeautomation“, „Indoor Environmental Quality“ (Innenraum-Umgebungsqualität) und „Digitalisierung“. Auch diese Programmpunkte stießen bei den Fachbesuchern auf großes Interesse.

Ein weiterer Publikumsmagnet war die neu konzipierte Sonderschau „BIM@ISH“: BTGA, VDMA AMG und die Messe Frankfurt präsentierten gemeinsam BIM entlang der gesamten Wertschöpfungskette „Planen - Bauen – Betreiben“. Die Besucher konnten hier BIM-Anwendungsfälle von der Planung bzw. Steuerung über die Vorfabrikation, das Baustellenlager, die Baustelle und den Betrieb erleben.

