04.02.2019

Buderus startet Pilotprogramm im digitalen Vertrieb

Ein neues Zertifikat unterstützt Fachpartner bei ihrem Online-Auftritt für Endkunden. Zunächst testet Buderus das Projekt mit acht Heizungsfachbetrieben.

Endkunden erkennen am „Trusted Buderus Online Zertifikat", dass der Heizungsfachbetrieb strenge Anforderungen erfüllt.

Mit dem „Trusted Buderus Online Zertifikat“ dürfen acht Heizungsfachbetriebe ihren Online-Auftritt ab dem ersten Quartal 2019 ein Jahr lang kennzeichnen. Mit dem Zertifikat unterstützt Buderus seine Fachpartner bei ihren digitalen Vertriebsaktivitäten. Endkunden, die ihr neues Heizsystem über ein Onlineangebot des Heizungsfachbetriebes beziehen möchten, erkennen am Zertifikat, dass der Betrieb besonders strenge Anforderungen erfüllt. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen die Heizungsfachbetriebe jährlich definierte Qualitäts- und Onlinestandards erreichen und ihre Mitarbeiter regelmäßig von Buderus schulen lassen. Buderus testet das „Trusted Buderus Online Zertifikat“ zunächst in einem Pilotprogramm mit den acht Heizungsfachbetrieben. Bewährt sich dieses, können weitere Heizungsfachbetriebe, die die Voraussetzungen erfüllen, das Zertifikat erhalten und so die Qualität und das Vertrauen der Endkunden in ihre Onlineaktivität steigern.

Zertifizierte Pilot-Heizungsfachbetriebe

Andreas Kocksch und Manuela Kocksch GbR (www.pe-ko-haustechnik.de)

Barthlomeyczik Heizungen & Bäder GmbH (https://online-heizungen.de)

Eco Energy Gebäudetechnik GmbH (www.meinhausshop.de)

EG-Shop GmbH (www.egshop-ulm.de)

Kara GmbH (www.heizman24.de)

Liebelt Haustechnik GmbH (www.liebelt-webshop.com)

Unidomo GmbH & Co KG (www.unidomo.de)

Universal Baumarkt GmbH (www.heizung-und-montage.de)

Ein Zertifikat mit Vorteilen

Heizungsfachbetriebe, die ihren Online-Auftritt bzw. Online-Shop zertifizieren lassen, können mit dem Jahreslogo Sicherheit und Vertrauen beim Endkunden erzeugen. Das Zertifikat wird auf www.buderus.de/trusted-online-partner verlinkt, wo der Käufer die Kriterien für die Zertifikatsvergabe einsehen kann. Zudem stärkt das Zertifikat die Fachpartner als kompetente Ansprechpartner vom Verkauf bis zur Installation von Heizsystemen.

Kriterien für das Zertifikat

Wer seinen Online-Auftritt bzw. Online-Shop zertifizieren lassen will, muss unter anderem drei Buderus-Seminare zu den Schwerpunkten Beratung, Planung und Verkauf absolvieren. Eine Beratungshotline für Endkunden zählt ebenfalls zu den Bedingungen. Der Trusted-Buderus-Online-Partner muss außerdem eine qualifizierte Inbetriebnahme der Produkte anbieten, denn Fachhandwerker-Qualität und Sicherheit haben laut Buderus oberste Priorität.

Grundsätzlich muss der Online-Auftritt professionell gestaltet sein, zum Beispiel durch die Nutzung qualitativ hochwertiger graphischer Darstellungen und Fotos aus der Buderus-Bilddatenbank mit entsprechenden Nutzungsrechten und klar verdeutlichen, dass die Produkte ausschließlich durch Heizungsfachbetriebe zu installieren sind.

www.buderus.de