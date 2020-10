19.10.2020

Chillventa eSpecial erfolgreich

Drei Tage voller spannender Vorträge, neuer Produkte und intensivem Austausch liegen hinter der internationalen Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Community. Vom 13. bis 15. Oktober 2020 fand das virtuelle Event Chillventa eSpecial mit begleitendem Chillventa Congress statt.

Die Highlights des Chillventa eSpecial

Das Chillventa eSpecial präsentierte 30 Vorträge beim Chillventa Congress, 75 Fachvorträge sowie über 300 Roundtables von 207 ausstellenden Unternehmen und in Summe über 6.800 aktive Teilnehmer aus 113 Ländern, die sich in über 100.000 Chatnachrichten und 1.200 Videocalls auf fachlich hohem Niveau ausgetauscht haben. Dies zeigt, der Bedarf in der Branche nach einem derartigen Event war hoch, die Rückmeldungen sehr positiv.

Mit frischem Schwung beginnen nun die Vorbereitungen der nächsten Meilensteine: European Heat Pump Summit vom 26. bis 27. Oktober 2021 und die Chillventa vom 11. bis 13. Oktober 2022.

„Die hohe Beteiligung beim Chillventa eSpecial sowohl von Aussteller- als auch Teilnehmerseite freut uns sehr! Das erste positive Feedback noch während des Events zeigt, dass die Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Branchen mit den digitalen Möglichkeiten des Chillventa eSpecials sehr zufrieden waren. Insbesondere die Möglichkeiten zum Netzwerken, das Matchmaking, die Qualität der Kongressbeiträge sowie die Aussteller-Fachvorträge wurden sehr gelobt. Das Commitment der Branche gibt uns positiven Rückenwind für den European Heat Pump Summit 2021 und die Chillventa 2022 – beides dann auch wieder am Messeplatz Nürnberg“, fasst Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung NürnbergMesse, das eSpecial zusammen.

Corona auch zentrales Thema der Kälte-Experten

Thematisch deckten Chillventa Congress sowie die Fachvorträge des eSpecials die gesamte Bandbreite an neuesten Entwicklungen rund um Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik aus Forschung, Entwicklung und Praxis sowie über aktuelle politische Rahmenbedingungen ab.

Sowohl beim Congress als auch bei den Fachvorträgen war Corona ein zentrales Thema, das in allen Branchen-Segmenten intensiv thematisiert wurde. Ebenso wurde die Kühlkette mit der Bedeutung für die Ernährung der Weltbevölkerung umfassend vorgestellt und analysiert. Ein besonders informativer Vortrag mit Daten und Fakten war dem Thema Wasserstoff gewidmet. Die fachlichen Informationen helfen, den aktuellen Hype zu dem Thema im richtigen Licht zu bewerten. Kältemittel und hier insbesondere Kreislaufwirtschaft, illegale Einfuhr und Low-GWP Kältemittel wurden umfassend dargestellt und diskutiert.

In mehr als zehn Vorträgen ging es um Wärmepumpen – vom Wäschetrockner bis zur Anwendung im Fernwärmenetz. Großer Beliebtheit erfreuten sich zudem die Betrachtungen zu hybriden Anlagen (gleichzeitig Heizen und Kühlen). Aktuelle Zahlen, Trends, Herausforderungen und derzeitige sowie zukünftige Lösungen wurden in fünf Vorträgen zur Situation der Rechenzentren in Deutschland vorgestellt einschließlich der Auswirkung der Corona-Pandemie.

European Heat Pump Summit 2021 und Chillventa 2022

Der nächste Meilenstein ist nun der European Heat Pump Summit, Kongress für die internationale Wärmepumpenwelt, der vom 26. bis 27. Oktober 2021 in Nürnberg stattfindet. Hier treffen renommierte Referenten auf internationale Entscheidungsträger aus Industrie, Gewerbe und Wissenschaft. Diese diskutieren aktuelle Marktentwicklungen, Themen aus Forschung und Entwicklung sowie Trends in der Anwendung. Die nächste reguläre Chillventa findet dann turnusgemäß vom 11. bis 13. Oktober 2022 im Messezentrum Nürnberg statt.

„Nach dem Erfolg des Chillventa eSpecials blicken wir nun optimistisch in die Zukunft und starten voller Elan in die Vorbereitungen für den European Heat Pump Summit und die nächste Chillventa. Wir freuen uns, die Community bald wieder persönlich bei uns in Nürnberg begrüßen zu dürfen“, so Daniela Heinkel, Leiterin Chillventa, NürnbergMesse.

