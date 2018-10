22.10.2018

Chillventa überzeugt mit Rekorden und bester Stimmung

Die Chillventa 2018 war ein voller Erfolg. Sie legte bei allen Messekennzahlen noch einmal deutlich zu. Ein Plus von 10 % auf 35.490 Fachbesucher, rund 4 % mehr auf 1.019 Aussteller und nicht zuletzt in der Fläche um 2 %. Sie war somit die größte Chillventa aller Zeiten.

Erfolgreiche Chillventa 2018: Die Kennzahlen der Messe konnten im Vergleich zum Vorjahr nochmals gesteigert werden. - © Chillventa / NürnbergMesse GmbH

Vom 16. bis 18. Oktober 2018 verwandelte die Chillventa den Messeplatz Nürnberg in DEN Branchentreff der internationalen Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Community. Am 15. Oktober, dem Vortag der Messe, überzeugte Chillventa Congress die Fachwelt. Auch die hochkarätige Konferenz konnte mit 302 Teilnehmern (+20 %) eine neue Bestmarke liefern.

Ausstellerrekord : 1.019* Aussteller aus 45 Ländern

: 1.019* Aussteller aus 45 Ländern Besucherrekord : 35.490* Fachbesucher aus 125 Ländern

: 35.490* Fachbesucher aus 125 Ländern Teilnehmerrekord : 302 Experten bei Chillventa Congress

: 302 Experten bei Chillventa Congress Preiswürdige Projekte mit Chillventa Award prämiert

„Wir freuen uns sehr über das hervorragende Ergebnis der Chillventa 2018. Nach zehn Jahren setzt die Chillventa 2018 mit 1.019 Ausstellern aus aller Welt noch einmal einen echten Meilenstein. Das Ganze rundet die Rekordbeteiligung beim Fachbesuch ab: 35.490 Gäste kamen zur Chillventa. Aber nicht nur die Zahlen überzeugten die Fachwelt, sondern vor allem die ausgezeichnete Stimmung in den Hallen. Hier trafen Experten auf Experten. Damit untermauert die Chillventa noch einmal eindrucksvoll ihre Rolle als der wichtigste Treffpunkt der internationalen Kältebranche mit den Segmenten Klima, Lüftung und Wärmepumpen.“, so Daniela Heinkel, Veranstaltungsleiterin Chillventa, NürnbergMesse.

Chillventa: internationale Leitmesse

Die Internationalität der Chillventa bei Austellern und Besuchern war schon immer auf hohem Niveau. Das zeigt sehr deutlich, wie international die Branche aufgestellt ist. Auf Ausstellerseite kommen zwei Drittel aus dem Ausland. Die ersten fünf Plätze auf internationaler Seite belegen Italien, China, die Türkei, Spanien und Frankreich. In den Top 10 finden sich dann noch unter anderem Großbritannien, die USA, Belgien, die Tschechische Republik sowie die Niederlande. Ähnlich sieht es auch beim Fachbesuch aus. Deutlich mehr als die Hälfte der 35.490 Chillventa-Gäste kamen aus aller Welt zum Messeplatz Nürnberg. „Mit dem deutlichen Anstieg bei Ausstellern und Besuchern, sowohl national als auch international, unterstreicht die Chillventa ihre Position als Weltleitmesse der Kältetechnik.“, so Richard Krowoza, Mitglied der Geschäftsleitung, NürnbergMesse.

Fachbesucher sehr zufrieden mit Chillventa

Die Bedeutung der Chillventa spiegelt sich auch bei dem hohen Anteil der Entscheider wider. Acht von zehn Fachbesuchern gaben an, in die Einkaufs- bzw. Beschaffungsprozesse eingebunden zu sein. 98 % der Besucher sind mit dem Angebot der Chillventa zufrieden. Das große Commitment der Branche zeigt sich auch in der Absicht, an der Chillventa 2020 wieder teilzunehmen. Neun von zehn gaben an, die kommende Chillventa wieder zu besuchen.

Aussteller loben die Chillventa 2018

Die Atmosphäre in den vollen Messehallen der Chillventa war auch dieses Jahr wieder ausgezeichnet. Hier trafen Experten auf Experten und kamen in den Dialog. Dieses positive Bild untermauert auch die unabhängige Ausstellerbefragung. So gaben 94 % der ausstellenden Unternehmen an, dass die Veranstaltung für sie ein Erfolg war. Rund 95 % konnten neue Geschäftskontakte knüpfen und neun von zehn erwarten ein Nachmessegeschäft. Noch während der Laufzeit bestätigten neun von zehn Ausstellern, auch 2020 wieder dabei zu sein.

Chillventa Congress ebenso wie die Fachforen in den Hallen boten einen fachlich tiefen Einblick in die aktuellen Branchenthemen. „In über 200 Vorträgen an vier Tagen und sieben verschiedenen Orten konnten sich die Konferenzteilnehmer und Forenbesucher der Chillventa eingehend über die Industrie mit Komponenten, Systemen und Anwendungen für die Bereiche Kälte, Klima, Lüftung und Wärmepumpen informieren“, erklärt Dr.-Ing. Rainer Jakobs, fachlicher Berater und Koordinator des Fachprogramms der Chillventa. Im Fokus von Messe, Fachforen und Congress waren 2018 zudem das Internet der Dinge (IoT), IT-Security von Kälteanlagen, Umsetzung der 42. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung), aktuelle Klimaziele, ECO-Design, Kältemittel Rückgewinnung und Aufarbeitung, F-Gase Verordnung, Effizienz durch Regelung, Innovation bei der Wärmeübertragung, Klimatisierung von Rechenzentren, Wärmerückgewinnung und Systemlösungen für Kaltwasser.

Sonderpräsentationen für das praktische Fachwissen

Auch die zwei Sonderpräsentationen auf der Chillventa überzeugten die Fachwelt. Die Besucher bekamen eine gute Portion Expertenwissen an die Hand bei den Sonderflächen zu „Hygiene in luftbeaufschlagten Wärmeübertragern“ sowie „Wärmepumpe: Eine Schlüsseltechnologie für die erfolgreiche Energiewende“. www.chillventa.de/rahmenprogramm

Chillventa Award vergeben

Der Chillventa Award wurde 2018 zum zweiten Mal ausgelobt. Die Kategorien: Großkälte, Gewerbekälte, Klimatechnik und Wärmepumpen. Die Preise wurden am ersten Messetag feierlich an die Gewinner überreicht. Hier geht es zu den Siegerprojekten.

Die nächste Chillventa findet vom 13. bis 15. Oktober 2020 im Messezentrum Nürnberg statt.

www.chillventa.de

* Die Besucher-, Aussteller- und Flächenzahlen dieser Messe werden nach den einheitlichen Definitionen der FKM – Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen – ermittelt und zertifiziert.