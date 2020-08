13.08.2020

Conrad Electronic: 6 Mio. Produkte für B2B-Kunden

Sie ist geknackt, die sechs Millionengrenze im Sortiment der Conrad Sourcing Platform. „Damit gehen wir einen wichtigen Schritt im Wettbewerb der Plattformanbieter“, bestätigt Ralf Bühler, CSO B2B bei Conrad Electronic die Nachricht.

Die Conrad Sourcing Platform setzt auf die Embedded Analytics-Lösung von Looker, um den Partnern auf seinem B2B Marketplace umfassende Einsichten in die Performance ihrer Produkte zu liefern.

Alle Marketplace-Vorteile für Geschäftskunden ab jetzt auch auf conrad.de

In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl an Online-Marktplätzen mehr als verdoppelt – alleine im DACH-Raum. Größtenteils handelt es sich dabei um Marktplätze in der B2C-Welt, aber auch die B2B-Welt hat den Trend für sich entdeckt. Gerade für B2B-Kunden hat die Corona-Pandemie die Vorteile eines Marktplatzes nochmals verdeutlicht: Aufgrund ausgefallener oder unterbrochener Lieferketten waren bestimmte Produkte nicht immer vorhanden. „Für Einkäufer, die sich auf wenige Geschäftspartner fest verlassen haben, ist das ein echtes Problem“, erläutert Ralf Bühler. Der strategische Einkauf über eine Plattform hebelt dieses Problem aus, da die Einkäufer zwischen einer Vielzahl von ähnlichen Produkten und Anbietern auswählen können. Neben der breiten Produktauswahl ist auch ein besserer Vergleich der Preise möglich. Dies spart dem Unternehmen nicht nur Kosten, sondern bringt durch One-Stop-Shopping auch eine Zeitersparnis für die Mitarbeiter. Gerade in Krisenzeiten zeigen sich die Vorteile digitaler Beschaffung: Dank digitaler Bestellwege über eine Plattform muss der B2B Einkäufer nicht unbedingt in der Firma anwesend sein, um Vertreter zu empfangen oder Kataloge zu wälzen, sondern kann bequem aus dem Homeoffice den Nachschub steuern.

Persönlich betreut zu neuen Zielgruppen

Für Hersteller, Händler und Distributoren, die noch keinen eigenen Online-Shop betreiben, ist die Entwicklung professioneller eCommerce-Strukturen teuer und zeitintensiv. Auch der zeitgemäße Ausbau und die digitale Weiterentwicklung bestehender Shops sorgt für hohe Kosten. Marktplätze mit einer etablierten Infrastruktur bieten schnelle und kostengünstige Lösungen: „Möchte ein Distributor, Händler oder Hersteller Partner auf dem Conrad Marketplace werden, begleitet ein persönlicher Ansprechpartner den gesamten Onboarding-Prozess und steht dem Partner auch danach jederzeit mit Rat und Tat zur Seite“, so Ralf Bühler weiter. Die Vorteile dieses Vertriebswegs liegen auf der Hand: „Über die Plattform erreichen unsere Partner bis zu 2,3 Millionen B2B-Kunden – ganz ohne Marketingkosten.“ Und weiter: „Auf der Conrad Sourcing Plattform sind nur solche Angebote zu finden, deren Seller die Qualitätsprüfung durch unser Marketplace-Team absolviert haben oder über eine ISO-Zertifizierung verfügen.” Damit schließt Conrad Anbieter mit Produkten von minderwertiger Qualität bewusst aus, um den eigenen Qualitätsanspruch zu untermauern. Und: Sollte ein Kunde einmal nicht zahlungsfähig sein, übernimmt Conrad die nicht bezahlten Forderungen.

Neues Tool für Partner

Ergänzt wird der Service für die Conrad Partner seit Kurzem um ein detailliertes Reporting mit den wichtigsten Kennzahlen zum Produktportfolio und der Performance auf dem Marketplace, um so noch besser auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Ab sofort können alle Partner einfach und schnell auf die Reporting-Plattform zugreifen und detaillierte und umfassende Datenanalysen ihrer Angebote zur Performance-Optimierung durchführen. Auf einem interaktiven Dashboard sehen sie alle Insights auf einen Blick und können wichtige Leistungskennzahlen zu ihren Produkten einsehen – darunter der Traffic auf den Produktseiten, Produkte der Mitbewerber, Preisvergleiche mit anderen Anbietern und die Anzahl der Kunden, die sich für bestimmte Produkte interessieren.

Sourcing Platform von Profis für Profis

Um sich von anderen B2B-Plattformen abzuheben, ist ein passendes Angebot für Kunden und Partner entscheidend. Und dafür muss man die Wünsche der Kunden kennen, wie Ralf Bühler abschließend noch einmal betont: „Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung im eCommerce und stehen seit beinahe 100 Jahren für Technikexpertise. Mit unserer Conrad Sourcing Platform wollen wir Hersteller, Händler oder Distributoren entlasten und sie zu unseren Partnern machen. Wir organisieren den zeitgemäßen Vertrieb und Hersteller, Distributoren und Händler können somit sich voll und ganz auf ihre Stärken konzentrieren.”

