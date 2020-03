26.03.2020

„Corona-Hotline“ beim Fachverband SHK Bayern

Die „Corona – Hotline“ des Fachverbands SHK Bayern war am letzten Wochenende (21. und 22. März 2020) stark frequentiert. Daher steht auch am kommenden Wochenende (28. und 29. März 2020) die Beratung zur Verfügung.

Aufgrund einer unglaublichen Vielzahl von Fragen und anhaltender Verunsicherung der bayerischen SHK-/OL-Innungsfachbetriebe zum Thema „Corona-Virus“ und dessen konkreten Folgen für die Unternehmen bot der Fachverband SHK einen besonderen Service an. Am letzten Wochenende (21. und 22. März 2020) standen zwei Mitarbeiter des Fachverbands über mehrere Stunden für Fragen zu den Themen Arbeitsrecht, Beantragung von Kurzarbeitergeld und der allgemeinen Betriebsorganisation u.a. vor dem Hintergrund der Ausgangsbeschränkungen in Bayern und den derzeit geltenden Hygienevorschriften etc. telefonisch zur Verfügung. Insgesamt wurden mehr als 70 telefonische und E-Mail-Beratungen in diesem Zeitraum durchgeführt.

„Corona – Hotline“ wird wiederholt

Die beratenen Betriebe waren über den Service Ihres Fachverbandes sehr erfreut. Aufgrund der guten Erfahrungen und der großen Nachfrage wiederholt der Fachverband SHK Bayern diese Dienstleistung am kommenden Wochenende zu folgenden Zeiten: Am Samstag, den 28. März 2020 steht Ihnen erneut der Jurist des Fachverbands, Peter Masluk, in der Zeit von 10:00 - 14:00 Uhr unter der Telefonnummer 089-54615731 oder per E-Mail unter: masluk@haustechnikbayern.de zur Verfügung.

Am Sonntag, den 29. März 2020, beantwortet Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Schwarz in der Zeit zwischen 12:00 - 15:00 Uhr Fragen rund um die betriebliche Organisation in Zeiten der Corona Krise. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 089-54615715 oder per E-Mail unter: hgf@haustechnikbayern.de.

Der Fachverband SHK Bayern möchte mit diesem Angebot seine Leistungsfähigkeit und Bereitschaft dokumentieren, auch in der Krise an der Seite seiner Mitgliedschaft zu stehen.

www.haustechnikbayern.de