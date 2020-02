18.02.2020

Das können die neuen Leuchten von Vigour

Vigour hat sein Sortiment um die Produktgruppe Licht ergänzt und will mit einer Vielzahl an Downlights Ansprüche an eine zeitgemäße Beleuchtung erfüllen.

Vigour launcht neue Produktgruppe und bietet jetzt auch Beleuchtungskonzepte für das Bad. - © Vigour

Abgestimmt auf die fünf herstellereigenen Designlinien sollen sich die Leuchten von Vigour individual Licht in jedes Vigour-Bad einfügen. Ob nun einzelne Bereiche wie der Waschtisch oder das gesamte Badezimmer in Szene gesetzt werden sollen – dank des umfangreichen Sortiments hat das Fachhandwerk für jede Raumsituation und jeden Kundenwunsch die passende Lösung zur Hand, erklärt der Anbieter. Sämtliche Leuchten sind in den Farben Weiß und Schwarz sowie in Chrom-Optik erhältlich. Diese Auswahl sowie die unterschiedliche Formengestaltung von rund über eckig bis zur Soft-Edge-Variante ermöglichen zusätzliche Individualität im Bad, heißt es. Die Downlights haben eine Lebensdauer von 50.000 Stunden und lassen sich auch drahtlos steuern. Benötigt wird dafür ein Casambi-Betriebsgerät, das die Bedienung via App ermöglicht. So kann der Kunde des Fachhandwerkers jederzeit selbst entscheiden, ob er die Beleuchtung über den Schalter oder sein Smartphone steuern möchte.

