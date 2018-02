06.02.2018

Der VDMA setzt auf „Well“ als Klassifizierungssystem

Ein neues Klassifizierungssystem des European Bathroom Forum soll für die gesamte Palette an Sanitärprodukte gelten. Der VDMA findet eine gesamtheitliche Klassifizierung jedoch nicht sinnvoll und setzt weiter auf das Label „Well“, unter dem nur Sanitär- und Duscharmaturen gefasst werden.

"Well", das Label für Sanitär- und Duscharmaturen von EUnited Valves, wird vom VDMA unterstützt. - © www.well-online.eu

Nachdem das „European Water Label“ des britischen Branchenverbandes BMA in der Branche und in Brüssel an seinen eigenen strukturellen Unzulänglichkeiten gescheitert ist, folgt nun der nächste Angriff durch das neu gegründete European Bathroom Forum. In dem eigens zu diesem Zweck gegründeten Forum sollen künftig alle Sanitärprodukte unter einem „Water“ Label zusammenlaufen. Diesmal sind es vor allem europäische Sanitärkeramikhersteller, so ein EUnited Valves Sprecher, die ihre Chancen eines eigenen Labels offenbar nur in größerem Zusammenhang sehen.

VDMA setzt weiter auf Well

Für den VDMA ist dieser gedankliche Ansatz nicht nachvollziehbar. Die Annahme, dass ein Gesamtlabel für Sanitärprodukte im allgemeinen Interesse sei, teilt die deutsche Sanitärarmaturenindustrie nicht, wie der Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Burchard betont. Er beurteilt ein einheitliches Label vielmehr als kontraproduktiv. Der VDMA will deshalb weiter auf Well von EUnited Valves setzten, das Klassifizierungssystem für Sanitär- und Duscharmaturen.

Besondere Qualitätsansprüche an Armaturenlabel

Als einzige Komponente im Badezimmer werden Armaturen mit Wasser- und Warmwasserverbrauch assoziiert. Das heißt, sie verbinden dort als einzige Produkte die Aspekte Wasser und Energie miteinander und müssen in diesem Kontext darüber hinaus strenge Vorgaben hinsichtlich der Trinkwasserqualität einhalten. Der daraus resultierende Qualitätsanspruch würde mit einem Gesamtlabel für Badprodukte verwässert, die Wahrnehmung der Wertigkeit einer Qualitätsarmatur nähme ab.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Europäische Kommission keinerlei Interesse an einer Ausweitung der Klassifizierung auf sämtliche Badprodukte hat. Der VDMA Fachverband Armaturen unterstützt folgerichtig Well weiterhin als Kauf-Entscheidungshilfe für Endkonsumenten.

www.well-online.eu