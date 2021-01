31.12.2020

Digitaler Geberit NeuheitenTreff 2021

Geberit präsentiert mit dem neuen Sendeformat „Geberit on Air“ zu Jahresbeginn Neuheiten 2021 per Livestream. Das digitale Format bietet Installateuren, Planern, Architekten und Großhändlern auch in Zeiten begrenzter sozialer Kontakte eine Plattform, um in einen persönlichen Austausch mit den Geberit-Experten zu treten und Neuheiten wie das Versorgungssystem FlowFit sowie Produkt- und Sortimentsergänzungen bei den Komplettbadserien Renova Plan und iCon live kennenzulernen.

Der digitale NeuheitenTreff informiert kompakt, aber fundiert über wichtige Produktneuheiten, mit denen es Sanitärinstallateuren, Planern, Architekten und Großhändlern gelingen soll, die Wünsche ihrer Kunden kompromisslos zu erfüllen.

Flexibel und informativ

Die Moderatorin Dr. Gesine Herzberger und Dirk Engelhardt, Regionalverkaufsleiter bei Geberit, führen durch den 60-minütigen Livestream. Die Online-Veranstaltungen finden vom 26. Januar bis 12. Februar jeweils dienstags, mittwochs und freitags statt. Interessenten können sich flexibel zu ihrem Wunschtermin anmelden, da die NeuheitenTreffs mehrmals täglich „on Air” sind.

Erwarten dürfen die Teilnehmer neue Sanitärtechnik und darauf abgestimmte Badausstattungen mit innovativen Funktionen. So wird unter anderem das neue Versorgungssystem Geberit FlowFit vorgestellt, das den Installationsprozess fließend und nahezu ohne störende Unterbrechungen ermöglicht. Weitere Highlights 2021: Die erfolgreichen Komplettbadserien Renova Plan und iCon präsentieren sich im neuen Look und überzeugen durch verbesserte Funktionalität und Modularität – für mehr Gestaltungsmöglichkeiten und eine vereinfachte Montage.

Interaktiv und nah

Da enge persönliche Kontakte und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wichtige Bausteine für den gemeinsamen Erfolg sind, kommt der Dialog trotz räumlichen Abstands vor dem Rechner, dem Tablet oder dem Smartphone nicht zu kurz, heißt es. Im Live-Chat können Fragen gestellt werden, die der Hersteller „on Air“ beantworten wird. Für weitergehende Anfragen und Bedürfnisse stehen direkte Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung – zum persönlichen Verkaufsberater, zu den Geberit-Experten im anschließenden Q&A Chat und zur Anforderung von Unterlagen. Im Anschluss an die Online-Veranstaltung können Aufzeichnungen und ergänzende Informationen in der Mediathek eingesehen werden.

Anmeldung

Die Anmeldung zum digitalen Geberit NeuheitenTreff 2021 ist ab sofort online hier möglich.

www.geberit.de