20.07.2020

Doyma plant virtuellen Messeauftritt im Herbst 2020

Das Messejahr 2020 verläuft ganz anders als geplant: keine IFH/Intherm, keine IFAT, keine GET Nord – ganz zu schweigen von den vielen kleinen ebenfalls abgesagten Events. Aus diesem Grund verlagert die Doyma GmbH & Co ihren Messeauftritt ins Web und geht in diesem Herbst mit einem virtuellen Messestand online.

Das Doyma-Team hatte sich eigentlich für 2020 auf die Fahnen geschrieben auf vielen Veranstaltungen neue Produkte zu präsentieren, gute Gespräche zu führen und die Besucher mit auf eine informative und facettenreiche Reise durch die Produkt- und Unternehmenswelt zu nehmen. Das Messejahr 2020 wurde vom Coronavirus durcheinandergewirbelt – die meisten Branchen-Events wurden verschoben oder direkt abgesagt. Doyma lädt deshalb in diesem Herbst alle Kunden und Interessierte während eines mehrtägigen Events auf den neu konzipierten digitalen Messestand. Damit untermauert der Brandschutz- und Dichtungsexperte aus Oyten seine Vorreiterrolle im Bereich der Digitalisierung.

„Wir möchten den Besuchern mit unserem virtuellen Auftritt ein reales Messe-Feeling bieten", erklärt Jana Schumacher, Leiterin Marketing & Kommunikation bei Doyma. „Sie sollen sich bei uns willkommen fühlen und können von einer großen Menge Mehrwerten profitieren.“ Obwohl die Konzeptionierung des Auftritts noch läuft, sei schon so viel verraten: „Neben der ausführlichen und kurzweiligen Vorstellung neuer Produkte, wird es Infotainment und Entertainment geben. Unsere Experten aus den Bereichen Brandschutz- und Dichtungssysteme geben ihr Fachwissen weiter und natürlich können unser Messebesucher in den direkten Austausch mit den Experten im Innen- und Außendienstkollegen gehen und ihre Fragen stellen. Darüber hinaus dürfen sich alle auf die eine oder andere Überraschung freuen“, erklärt Jana Schumacher augenzwinkernd. Worum es sich dabei handelt, wird allerdings noch nicht verraten.

Doyma informiert regelmäßig über den Planungsstand des virtuellen Messeauftritts in ihrem Newsletter.

www.doyma.de