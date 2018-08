01.08.2018

ebm-papst baut neues Werk in China

In der chinesischen Provinzhauptstadt Xi‘an entsteht ein neues ebm-papst Werk, das im Sommer 2019 mit der Produktion beginnen soll. Mit einem feierlichen Spatenstich startete der Bau der 30 Millionen Euro Investition.

ebm-papst investiert 30 Millionen Euro in seinen neuen Standort in Xi’an. - © ebm-papst Weitere Bilder

Mit einem feierlichen Spatenstich startete ebm-papst, Hersteller für Ventilatoren und Motoren, den Bau eines neuen Werks im chinesischen Xi'an, Hauptstadt der Provinz Shaanxi. Auf 27.000 Quadratmetern sollen ab Sommer 2019 Ventilatorlösungen für den asiatischen Markt produziert werden.

Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Gruppe: „ Die Nachfrage nach unseren Produkten auf dem asiatischen Markt nimmt stetig zu, so dass wir neben unserem Werk in Shanghai weitere Fertigungskapazitäten benötigen. Mit dem Neubau setzen wir einen weiteren Schritt unserer Internationalisierungsstrategie „Struktur 2020“ und der damit verbundenen weiteren Lokalisierung in Asien um“.

Der neue Standort

Die Entscheidung für den neuen Standort nahe der Zwölf-Millionen-Einwohner-Stadt Xi'an wird u.a. durch eine hohe Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften sowie eine hervorragende verkehrstechnische und logistische Anbindung bestärkt.

„ Neben China haben wir auch die aufstrebenden Märkte im Visier, die zukünftig von unserem neuen Standort aus mit Produkten versorgt werden sollen“, sagt Thomas Nürnberger, Geschäftsführer von ebm-papst China. „Hierzu gehören vor allem die Asean Staaten mit Ländern wie Indonesien, den Philippinen oder Thailand, die an der Schwelle vom Entwicklungsland zum Industriestaat stehen“, so Nürnberger weiter.

Seit über zwanzig Jahren in China

ebm-papst ist seit 1996 in China vertreten und beschäftigt derzeit rund 1.800 Mitarbeiter vor Ort. Die Zentrale, die auch das Entwicklungszentrum für Produkte des asiatischen Marktes beherbergt, ist in der Freihandelszone Waigaoqiao (Shanghai) angesiedelt, das Produktionswerk in Nanhui (Shanghai). Zwei weitere Standorte befinden sich in Hongkong und Qingdao.

