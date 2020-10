12.10.2020

Eröffnungsabende bei Holter in Passau

Anfang Mai eröffnete der Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter seine – neben Obertraubling – zweite bayerische Bäderausstellung in Passau. Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen finden vom 12. bis einschließlich 15. Oktober 2020 in der „Mein Holter Bad Ausstellung“ Eröffnungsabende für Fachbesucher statt. Am 16. Oktober lädt Holter zum Tag der offenen Tür.

In der „Mein Holter Bad Ausstellung" in Passau zeigt das Unternehmen 20 verschiedene Musterbäder in einer Ausstellung.

Holter eröffnet erste Badausstellung in Deutschland

Das Familienunternehmen Holter präsentiert am neuen Standort alle vier Leistungsbereiche unter einem Dach: Bad, Wellness & Pool sowie Hauswirtschaftsraum und Haustechnik. „Die Kunden können sich bei uns inspirieren lassen und neue Ideen holen“, sagt Christian Rauchfuß, Ressortleiter Verkauf Holter. „Darüber hinaus setzen wir auf umfassende fachkundige Information. Dabei zeigen wir auch auf, was beispielsweise Badezimmer- oder Heizungskauf langfristig bedeuten und was es in der Planung zu berücksichtigen gilt.“

Kern der neuen Ausstellung sind 20 Musterbäder, eine Bad-Boutique sowie die Design-Werkstatt. Holter zeigt Tischlermöbel zu leistbaren Preisen ebenso wie die „Mein Holter Bad Kollektionen“ für unterschiedliche Anforderungen und High-End-Lösungen. Diese verbinden häufig auch die Themen Badezimmer und Wellness in den eigenen vier Wänden.

