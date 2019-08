01.08.2019

European Heat Pump Summit 2019

Fachwissen rund um die Wärmepumpe liefert der European Heat Pump Summit – powered by Chillventa am 22. und 23. Oktober 2019 in Nürnberg. Bereits zum sechsten Mal treffen renommierte Referenten auf internationale Entscheidungsträger aus Industrie, Gewerbe und Wissenschaft.

Beim European Heat Pump Summit können sich Wärmepumpen-Experten aus aller Welt am Messeplatz Nürnberg fachlich tief und umfassend austauschen, Forschungsergebnisse diskutieren und sich über neue Trends und Entwicklungen kompakt an zwei Tagen informieren. Die begleitende, ebenso hochwertige Foyer-Expo liefert den passenden Praxisbezug.

European Heat Pump Summit

Der European Heat Pump Summit – powered by Chillventa – präsentiert den Wärmepumpen-Experten nun zum sechsten Mal mit einem fachlich hochkarätigen und spannenden Kongressprogramm. Alles dreht sich um den Einsatz gewerblicher und industrieller Wärmepumpen sowie die damit verbundenen detaillierten Beschreibungen der Anwendungen. Dabei werden zudem die Märkte in Europa und weltweit intensiv beleuchtet.

Im Fokus stehen neben innovativen Technologien in der Komponentenherstellung und der konkreten Anwendung von Wärmepumpen in Industrie und Gewerbe auch Fragen zu Kältemitteln und dem Einsatz von hybriden Anlagen und Hochtemperaturwärmepumpen.

Der Kongress richtet sich an Forscher, Techniker, Produktentwickler, Entscheidungsträger und Beratungsingenieure, Komponentenhersteller und Zulieferer, Planer und Architekten sowie Betreiber von Wärmepumpen in Industrie und Gewerbe.

„Der European Heat Pump Summit hat sich als ein in Europa wichtiger und zentraler Event rund um das Thema Wärmepumpe etabliert. Gerade das Spannungsfeld zwischen theoretischem, fachlich hochwertigem Fachwissen im Kongress, der Möglichkeit sein internationales Netzwerk beim Get-together zu erweitern und der Praxisbezug in der Foyer-Expo machen den Event zu einem besonderen Highlight für die internationale Wärmepumpen-Community“, so Daniela Heinkel, Senior Manager European Heat Pump Summit, NürnbergMesse.

Das Kongressprogramm

Der Kongress bietet mit seinen zahlreichen Fachvorträgen an beiden Tagen ein umfangreiches Programm, das online abrufbar ist. Über 30 namhafte Referenten aus dem In- und Ausland stehen zu aktuellen Fragen rund um Status Quo und Bedeutung der Wärmepumpe Rede und Antwort.

Die Themen

Weitere Details zu allen Vorträgen und den Rednern finden Interessenten hier.

Foyer-Expo rundet den Kongress ab

Ergänzt werden die Fachvorträge durch die begleitende Foyer-Expo mit Produktpräsentationen namhafter Unternehmen und Verbände aus der internationalen Wärmepumpenbranche. Die ausstellenden Unternehmen sowie die Organisationen finden Sie hier.

Die Ticketpreise für den European Heat Pump Summit 2019

Der Frühbuchervorteil endet am 13. September 2019. Schnellentschlossene profitieren vom vergünstigten Ticketpreis von 490 Euro. Das reguläre Ticket kostet 545 Euro. Im Preis inbegriffen sind die Teilnahme am Summit, Kongressverpflegung inklusive Mittagessen, das Get-together im Anschluss an den ersten Veranstaltungstag und der Zugang zur Foyer-Expo.

Wärmepumpen-Know-how mit starken Partnern

Die NürnbergMesse veranstaltet den European Heat Pump Summit in enger Kooperation mit ideellen Trägern und Partnern aus Wirtschaft und Forschung, darunter AREA, BWP, DKV, ehpa, EPEE, HPT TCP Heat Pump Centre, IZW, VDKF und ZVKKW.

www.hp-summit.de