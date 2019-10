09.10.2019

European Heat Pump Summit in Europa ein wichtiger und zentraler Event für die Wärmepumpe

Der European Heat Pump Summit – powered by Chillventa bietet der Fachwelt auch dieses Jahr wieder ein erstklassiges Programm. Am 22. und 23. Oktober 2019 steht das Messezentrum Nürnberg wieder ganz im Zeichen der Wärmepumpe. Hier wird den Experten aus aller Welt Wissensvermittlung auf höchstem Niveau präsentiert.

Der European Heat Pump Summit findet von 22. bis 23. Oktober 2019 im Messezentrum Nürnberg statt. - © NürnbergMesse Weitere Bilder

Im Interview gibt Daniela Heinkel, Director Chillventa und European Heat Pump Summit bei der NürnbergMesse, einen Ausblick auf die Veranstaltung.

Frau Heinkel, was ist für Sie das Besondere des European Heat Pump Summits?

Heinkel:„Vor genau zehn Jahren fand der erste European Heat Pump Summit statt. In dieser Zeit hat sich der Event außerordentlich gut entwickelt. Die hochspezialisierte, kleine aber feine Veranstaltung hat sich seitdem klar positioniert und sich in Europa als ein wichtiger und zentraler Event rund um das Thema Wärmepumpe etabliert. Vor allem im internationalen Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Netzwerk der NürnbergMesse hat der Summit seine zentrale Rolle als Expertentreff der europäischen Wärmepumpen-Community untermauert. Gerade das Spannungsfeld zwischen theoretischem, fachlich hochwertigem Fachwissen im Kongress, dem Praxisbezug in der Foyer-Expo und der Möglichkeit sein internationales Netzwerk an den Ständen und beim Get-together zu erweitern, machen den Event für mich – und ich denke auch für die Wärmepumpen-Experten – zu einem besonderen Highlight im internationalen Veranstaltungskalender. Um dem Rechnung zu tragen haben wir den Wärmepumpen-Profis auch 2019 wieder ein erstklassiges und hochkarätiges Fachprogramm zusammengestellt. Was mich besonders freut ist, dass die Foyer-Expo von den Unternehmen erneut so gut angenommen wurde – der zur Verfügung stehende Platz für die Foyer-Expo ist ausgebucht. Das zeigt uns deutlich, wie gut das Konzept des Summits aufgeht und wie wichtig die Kombination aus Kongress und Foyer-Expo ist. Hier wird das theoretische Fachwissen an den Ständen erlebbar gemacht und die Experten kommen so in den fachlichen Dialog.“

Was steht beim diesjährigen European Heat Pump Summit im Fokus?

Heinkel: „Der Kongress bietet mit seinen zahlreichen erstklassigen Fachvorträgen an beiden Tagen ein umfangreiches Programm. Wir konnten 35 renommierte Referenten aus dem In- und Ausland für den Kongress gewinnen. Sie werden den Teilnehmern zu aktuellen Fragen rund um Status Quo und Bedeutung der Wärmepumpe Rede und Antwort stehen. Im Wesentlichen dreht sich alles um die industriellen, gewerblichen und kommunalen Anwendungen der Wärmepumpe. Dabei wird der Bogen thematisch weit gespannt. Im Fokus stehen neben innovativen Technologien in der Komponentenherstellung und der konkreten Anwendung von Wärmepumpen in Industrie und Gewerbe auch Fragen zu Kältemitteln und dem Einsatz von hybriden Anlagen und Hochtemperaturwärmepumpen. Der Kongress richtet sich an Forscher, Techniker, Produktentwickler, Entscheidungsträger und Beratungsingenieure, Komponentenhersteller und Zulieferer, Planer und Architekten sowie Betreiber von Wärmepumpen in Industrie und Gewerbe.“

Was erwartet die Teilnehmer auf der Foyer-Expo?

Heinkel: „Ein intensiver Besuch der Foyer-Expo lohnt sich in jedem Fall für alle Teilnehmer des European Heat Pump Summits. Sie rundet den Kongress noch einmal auf hohem Niveau ab. Hier haben die Wärmepumpen-Experten die Möglichkeit die Produktpräsentationen namhafter Komponenten- und Wärmpumpenhersteller sowie der Verbände aus dem In- und Ausland in aller Ruhe und aus nächster Nähe zu begutachten. Hier können sich die Teilnehmer ausgiebig mit den Unternehmensvertretern auf fachlich hohem Niveau austauschen und die Gelegenheit nutzen zu netzwerken.“

Welche Unternehmen beteiligen sich dieses Jahr am Summit?

Heinkel: „Wie schon gesagt, ich freue mich sehr über den großen Zuspruch der Unternehmen. Vor allem, dass wir so viele Branchengrößen als Aussteller und Sponsoren gewinnen konnten. Das zeigt die wichtige Bedeutung der Veranstaltung für die Branche. In diesem Jahr sind unter anderem dabei: Alfa Laval, Bitzer, Carel, Danfoss, ebm-papst, Engie, Honeywell, Rütgers, Sagiomiya, Sanhua, SRM Europe und Ziehl Abegg.

Wer sind die diesjährigen Partner und ideellen Träger der Veranstaltung?

Heinkel: „Die NürnbergMesse veranstaltet den European Heat Pump Summit in enger Kooperation mit ideellen Trägern und Partnern aus Handwerk, Wirtschaft und Forschung; darunter: bwp, DKV, ehpa, IEA HPT TCP Heat Pump Center, IZW, VDKF und ZVKKW.“

Was kosten die Tickets für den European Heat Pump Summit 2019?

Heinkel: „Das Ticket für die zwei Tage geballtes Fachwissen kostet lediglich 545 Euro. Im Preis inbegriffen sind die Teilnahme am Summit, Kongressverpflegung inklusive Mittagessen, das Get-together im Anschluss an den ersten Veranstaltungstag und der Zugang zur Foyer-Expo. Der Branchennachwuchs ist uns ebenfalls sehr willkommen, deshalb erhalten Studenten ein vergünstigtes Ticket für nur 150 Euro. Wer sich noch ein Ticket holen möchte, kann dies einfach erledigen unter www.hp-summit.de/de/teilnahme/foyerexpo. Ich freue mich Sie auf dem European Heat Pump Summit 2019 zu sehen.“

www.hp-summit.de/kongress

www.hp-summit.de/foyer-expo