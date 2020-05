18.05.2020

FAQ: BVF schafft Anlaufstelle für technische Fragen

Seit vielen Jahren werden von Handwerkern, Planern und Bauherren technische Anfragen zur Flächenheizung und Flächenkühlung an die BVF Geschäftsstelle herangetragen und im Einzelfall beantwortet. Dabei gibt es oft gestellte Fragen (Frequently Asked Questions), die der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF) auch auf seiner Homepage beantwortet.

Der BVF hat sich mit seiner Homepage, den Broschüren und Publikationen und der Vernetzung im Markt als Wissensinstanz etabliert. Damit einher geht die steigende Nachfrage nach Unterstützung bei schwierigen technischen Situationen oder grundlegenden Fragen zu Flächenheiz- und -kühlsystemen. Diesbezüglich wenden sich neben Fachleuten auch Sachverständige und Bauherren aller Art an den BVF.

Häufige Fragen

Um den Markt der Flächenheizung und Flächenkühlung in der P lanungs-, Installations- und Nutzungsphase weiter zu unterstützen bietet der BVF nun auf seiner Homepage einen neuen Service an. Unter der Rubrik FAQ (https://www.flaechenheizung.de/fachinformationen/faq) listet er die häufigsten Fragen an die Geschäftsstelle mit den im Arbeitskreis Technik abgestimmten Antworten auf. Damit schließt der BVF als Wissensinstanz die Lücke zwischen Normung und Anwendungstechnik für alle am Bau Beteiligten.

Links zu weiteren Informationen

Auf der Seite finden Interessierte verschiedenste Fragen bspw. aus den Bereichen Verlegung oder Regelung und die entsprechenden Antworten. Sofern vorhanden sind diese u.a. mit Links zu weiterführenden Informationen des BVF versehen. Die Rubrik wurde neu eingerichtet und wird schrittweise aktualisiert und erweitert, es lohnt sich also regelmäßig vorbeizuschauen.

www.flaechenheizung.de