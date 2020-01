28.01.2020

FGK e. V. startet Kampagne zur Raumluftfeuchte

Die Kampagne „Mindestfeuchte 40 %“ des Fachverband Gebäude-Klima e. V. soll ein Bewusstsein für ausreichende Raumluftfeuchte schaffen. Bei der Auftaktveranstaltung wurde die Bedeutung einer Mindestluftfeuchte von 40 % in Gebäuden für die Gesundheit und Produktivität vermittelt.

Claus Händel stellt die Kampagne „Mindestfeuchte 40 %“ vor. - © FGK e. V. Weitere Bilder

Behagliche Raumluftqualität ist insbesondere in der winterlichen Heizperiode nur mit einer ausreichenden Raumluftfeuchte zu erreichen. Vor diesem Hintergrund startete der FGK die Kampagne Mindestfeuchte 40 %. Begleitet wird die Aktion von der Website https://mindestfeuchte40.de/, auf der informative Fakten zur Raumluftfeuchte dargestellt sind.

Ziel der Kampagne ist es, Bewusstsein für die Luftbefeuchtung als integralen Bestandteil der Indoor Air Quality (IAQ) zu schaffen.

Bei der Veranstaltung zum Kampagnenauftakt am 16. Januar 2020 in der Hamburger Elbphilharmonie wurde in Fachvorträgen dargestellt, welchen Einfluss die Raumluftfeuchtigkeit auf Behaglichkeit, Arbeitsproduktivität und Gesundheit hat.

Dr. med. Walter J. Hugentobler, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Experte für Raumluftfeuchte, referierte in seinem Fachvortrag über die Raumluftfeuchte als wichtigen Parameter der Raumluftqualität: „Trockene Luft wirkt sich nicht nur auf die Haut, Augen und Schleimhäute aus, sondern erhöht auch die Übertragungseffizienz von Grippeviren.“ Speziell in öffentlichen Gebäuden mit einem hohen Besucheraufkommen, wie der Hamburger Elbphilharmonie, ist eine ausreichende Luftfeuchtigkeit elementar wichtig. „Eine Mindestfeuchtigkeit von 40 % trägt somit dazu bei, die Ansteckungsgefahr deutlich zu verringern und das gesundheitliche Wohlbefinden zu steigern“, sagte Hugentobler weiter.

„Mit der Kampagne Mindestfeuchte 40 % will der FGK in Zukunft Bauherren, Planer, gewerbliche Nutzer und Arbeitnehmervertreter erreichen, die in ihren Gebäuden eine optimale und gesundheitsfördernde Raumluftqualität anstreben“, erklärte Claus Händel, Technischer Referent des FGK. „Der Grenzwert von 40 % soll sich langfristig als Mindestmaß für die Raumluftfeuchtigkeit in Gebäuden etablieren.“

Weitere Informationen zur Kampagne Mindestfeuchte 40 % gibt es unter https://mindestfeuchte40.de/.

Unter den Hashtags #mf40 und #mindestfeuchte40 können Interessierte der Kampagne auf Twitter folgen.

www.fgk.de