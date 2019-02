18.02.2019

Garant Bad + Haus Akademie öffnet Schulungsangebot für Nicht-Mitglieder

Bisher war das spezialisierte Beratungs- und Weiterbildungsinstitut für SHK-Fachhandwerker nur Garant-Partnern vorbehalten – ab sofort können auch Nicht-Mitglieder von den Angeboten der Garant Bad + Haus Akademie profitieren.

Ab sofort können auch Nicht-Mitglieder von den Angeboten der Garant Bad + Haus Akademie profitieren. - © Garant Holding GmbH

Das Konzept der Garant Bad + Haus Akademie vereint die individuelle Beratung und das Training von Führungskräften und Mitarbeitern mit effizienten, praxisnahen Weiterbildungen und ist speziell auf Fachhändler der SHK-Branche zugeschnitten. Erik Ewald Schillig, Leiter der Garant Akademie, sagt: „Wir profitieren innerhalb der Akademie auch vom interdisziplinären Austausch der verschiedenen Garant-Bereiche. Meine persönliche Erfahrung aus anderen Verbänden kann ich in den Bereichen Unternehmensberatung, Nachfolge und Coaching miteinbringen, bei fachlichen Themen im Bereich SHK unterstützen uns auch externe Berater.“

So können SHK-Unternehmer ihr langjähriges Branchen- und Unternehmer-Know-how mit dem fundierten Wissen erfahrener Coaches und externer Berater kombinieren. „Vom Azubi über den Verwaltungsmitarbeiter bis hin zu Führungskräften: In der Akademie profitieren alle Alters- und Berufsgruppen der SHK-Branche, da wir aktuelle Themen wie die Nachwuchsgewinnung oder Internet und Digitalisierung genau so behandeln wie die Themen Mitarbeiterführung und Verkaufstraining“, erklärt Marc Schulte, Geschäftsleiter Garant Bad + Haus.

Schulungsthemen

Neben unterschiedlichen Seminar- und Schulungsangeboten zu betriebswirtschaftlichen Grundlagen im Handwerk sowie Verkaufs-, Marketing- und Vertriebsthemen bietet die Garant Bad + Haus Akademie auch Beratungsleistungen in den Bereichen Personal- und Unternehmensentwicklung an und erarbeitet individuelle Strategien für eine gesicherte Unternehmensnachfolge.

Abhängig vom jeweiligen Beratungsbedarf entwickelt sich daraus eine individuelle Strategie, die passgenau auf das jeweilige Unternehmen abgestimmt ist. Um den Praxisbezug zu erhöhen, können viele der Weiterbildungen auch als zeitoptimiertes Inhouse-Training im eigenen Betrieb stattfinden.

Die gedruckte Infobroschüre über die Garant Bad + Haus Akademie kann bei Sabina Settembrini (s.settembrini@garant-gruppe.de) angefordert werden und steht in elektronischer Form unter www.garant-gruppe.de/Akademie-Broschüre-mit-offenen-Preisen.pdf zum Download bereit.

www.garant-gruppe.de